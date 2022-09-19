Крупнейшая криптобиржа Европы WhiteBIT заключила соглашение о партнерстве с Netflix

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Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT объявляет о подписании соглашения о партнерстве с глобальным стриминговым сервисом Netflix на территории Европы. Это событие стало важной частью мер по популяризации и внедрению технологии блокчейн во всем мире, передает ukranews.com.

Позже подписчики Netflix из Европы смогут рассчитаться за просмотр самых любимых фильмов и сериалов с помощью криптовалюты. Соответствующую техническую возможность согласно соглашению обеспечивают специалисты криптобиржи WhiteBIT.

Кроме того, новые партнеры планировали двустороннюю образовательную и маркетинговую активность. Предстоящие совместные мероприятия будут способствовать осознанности ценителей Netflix относительно блокчейна и использования цифровых активов в их повседневной жизни. Соглашение между WhiteBIT и Netflix будет действовать не менее двух с половиной лет — до мая 2025 года.

"Несмотря на войну, украинский бизнес продолжает работать и одерживает победы на экономическом фронте. Мы — фанаты блокчейна и стремимся донести это увлечение по всем уголками мира. Поэтому криптобиржа WhiteBIT договорилась о долгосрочном партнерстве с медийным провайдером Netflix, имя которого уже стало культовым для глобальной зрительской аудитории. Мы уверены, что потом любовь подписчиков Netflix к кинематографическим шедеврам будет идти бок о бок с желанием узнать больше о блокчейне и воспользоваться преимуществами и свободой, которые предоставляет эта современная технология", — заявил CEO WhiteBIT Владимир Носов.

WhiteBIT — крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в ТОП-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500 участников.

Netflix, Inc. — американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния. На 30 июня 2022 года в Netflix насчитывалось 220,7 млн подписчиков в мире. Сервис доступен по всему миру кроме тоталитарного материкового Китая, Сирии, Северной Кореи и России.