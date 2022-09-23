"ABInBevEfes Україна" і "Сільпо" пригощають українців улюбленим "Чернігівським"

Активація стартує 24 вересня!

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Пивоварна компанія "AB InBev Efes Україна" привезла з Європи пиво "Чернігівське", яке було зварено в різних країнах світу для підтримки України, і запрошує до національної мережі супермаркетів "Сільпо" отримати його за символічну ціну – 0,1 грн, в той час як на інших ринках світу це пиво продається за регулярною ціною. Адже це пиво було зварено спеціально для того, щоб підтримати українців і весь прибуток від продажів "Чернігівське" у світі AB InBev перераховує через Caritas International для підтримки зусиль з надання гуманітарної допомоги в Україні.

Маркетинг-директор ABInBevEfes Україна Анна Руденко, за ініціативи якої відбувся запуск цього глобального проекту у світі розповідає: "Чернігівське" Світле – це улюблений сортмільйонів українців. Я пишаюся тим, що ми змогли запустити наше "Чернігівське" уВеликій Британії, Бельгії, Німеччині, Нідерландах, Італії, Франції, Польщі, Данії, Австрії, Швейцарії, Сполучених Штатах, Канаді, Колумбії та Бразилії. ABInBev гарантує щонайменше $5 млн від цієї ініціативи на гуманітарну допомогу Україні. І це не тільки про гроші, які компанія переказує задля допомоги Україні. Таким чином ми розповідаємо світові про українську культуру пивоваріння, український бренд пива, а також нагадуємо про те, що в Україні тривають бойові дії і українці потребують допомоги та підтримки".

Для того щоб якнайбільше українців мали можливість спробувати це унікальне "Чернігівське" ми запровадили обмеження щодо кількості, яке буде реалізовано через програму "Власний Рахунок" — 2 банки "Чернігівське" за 10 копійок на один чек на день. При покупці на цей самий рахунок більшої кількості банок, вартість банки зростає до 100 грн. Всі отримані гроші від активації також будуть перераховані на благодійність через "CaritasUkraine".

Директорка з маркетингу"Сільпо" Катерина Огуряєва відзначила: "Ми високо оцінюємо внесок компанії "ABInBevEfes Україна" у підтримку населення України через нестандартні і яскраві проекти. Саме таким є запуск пива "Чернігівське" на 14 ключових світових ринках. І сьогодні раді, що маємо можливістьпочастувати українців пивом, яке зварено на підтримку України і українців в наших магазинах. Будьмо! І разом до перемоги!".