Zenbook Pro 14 Duo OLED – компактный двухэкранный ноутбук для профессионалов

В Украине началась продажа компактного двухэкранного ноутбука для профессионалов ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED, оснащенного флагманским процессором Intel Core i9 12 поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков. Эта модель в 14-дюймовом корпусе справится с любыми задачами. Почему Zenbook Pro 14 Duo OLED отлично подходит для творческой работы?

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Два высококачественных экрана

Zenbook Pro 14 Duo OLED создан для творчества, поэтому оба его экрана отвечают самым высоким стандартам качества. В основном экране используется 14,5-дюймовая сенсорная OLED-панель с разрешением 2,8K, частотой обновления 120 Гц и временем отклика всего 0,2 мс. Она имеет соотношение сторон 16:10, которые предпочитают профессионалы, и воспроизводит 100% оттенков цветовой гаммы DCI-P3. Этот экран получил сертификацию PANTONE Validated, VESA DisplayHDR True Black 500 и Dolby Vision, а комфорт для глаз во время длительной работы подтверждается сертификатом эргономики TÜV Rheinland.

Чтобы предоставить пользователям больше комфорта во время работы, Zenbook Pro 14 Duo OLED оснащен вторым экраном – ScreenPad Plus. Это дополнительный 12,7-дюймовый сенсорный дисплей на всю ширину корпуса с поддержкой новых высокоточных стилусов, таких как ASUS Pen 2.0. Механизм второго наклона располагает его под оптимальным для работы углом и открывает большое вентиляционное отверстие для увеличения воздушного потока. В режиме расширения ScreenPad Plus можно использовать как обычный внешний дисплей, на который удобно вывести дополнительные окна активных программ или инструментальные панели для работы с контентом, графикой, 3D-моделью или аудио.

Высокая производительность

В максимальной конфигурации Zenbook Pro 14 Duo OLED оснащен флагманским процессором Intel Core i9 12-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков, которые справятся с любыми даже самыми требовательными к вычислительным ресурсам задачами. Кроме того, 32 ГБ скоростной оперативной памяти и высокоскоростной твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 x4 емкостью до 2 ТБ гарантируют отсутствие узких мест, замедляющих ваше творчество.

Ноутбук Zenbook Pro 14 Duo OLED укомплектован всеми нужными интерфейсными портами. Два порта Thunderbolt 4 (USB-C) с пропускной способностью 40 Гбит/с поддерживают быструю зарядку и подключение внешних дисплеев формата 4K. Помимо них ноутбук также имеет традиционный порт USB 3.2 Gen 2 Type-A и порт HDMI 2.1. Новейший высокопроизводительный считыватель карт micro-SD Express 7.1 обеспечивает скоростную передачу файлов, а комбинированный аудиоразъем облегчает общение с коллегами.

Профессиональный стиль

Благодаря изящной матовой отделке Tech Black, глянцевым деталям и цельнометаллической конструкции Zenbook Pro 14 Duo OLED выглядит как ноутбук настоящего профессионала. Поверхности устройства имеют покрытие, на котором не остается отпечатков пальцев, поэтому всегда сохраняет свою элегантность, а крышка ноутбука привлекает внимание знаковой металлической отделкой и новым логотипом-монограммой с подсветкой.

Новинка при толщине корпуса 1,79 мм весит всего 1,7 кг, поэтому этот ноутбук можно легко брать с собой в командировку или на встрече с клиентами.

Подробнее о Zenbook Pro 14 Duo OLED можно узнать здесь.