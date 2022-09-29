Защитить тех, кто защищает нас: Parimatch передал 3655 бронежилетов украинским защитникам на передовую

За семь месяцев полномасштабного вторжения бренд Parimatch передал Вооруженным Силам Украины 3 655 бронежилетов. Общая стоимость помощи составляет около 37 миллионов гривен.

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В военное время спрос на средства индивидуальной защиты стабильно высок. Качественные бронежилеты повышают боеспособность армии, защищая личный состав от пуль и обломков.

Осознавая значение защитной амуниции, Parimatch с первых дней войны начал снабжать украинских военнослужащих бронежилетами. А именно, бронежилетами 3-4 классов с дополнительными элементами тактической экипировки. Их владельцами стали спецподразделения в Харьковской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

"За месяцы войны многие запросы касались средств защиты и бронежилетов, которые и в начале войны уже было трудно найти и привезти в Украину. Ничто не сравнится с теми эмоциями, которые получаешь вместе с телефонным звонком или сообщением, что наш бронежилет спас жизнь конкретному военному. Такие истории мотивируют помогать и делать больше, чтобы приблизить победу Украины", – говорит CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

За семь месяцев российской агрессии Parimatch оказал помощь Украине на 258 миллионов гривен, основная часть которых направлена на всестороннюю поддержку Вооруженных Сил Украины. По убеждению компании, сегодняшняя обязанность социально ответственного бизнеса – приложить максимум усилий и аккумулировать максимум средств для усиления защитников Украины в совместной борьбе с агрессором.