Кирилл Шевченко запрещает юниорской сборной Украины по боксу бороться за медали на чемпионате Европы, — Чередниченко

Продолжается конфликт вокруг Федерации бокса Украины.

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Как заявляет тренер Антон Чередниченко, нынешнее руководство Федерации бокса Украины "бросило" юниорскую сборную, уехавшую в Италию на чемпионат Европы. Теперь, когда недоразумение с государственным флагом удалось урегулировать, они требуют от тренеров и спортсменов досрочно уехать из первенства. Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на пост Антона Чередниченко в Facebook.

Он сообщил, что с самого начала ЧЕ со сборной Украины не было ни Кирилла Шевченко, ни назначенного им государственного тренера Юрия Шевчука, ни менеджера команды.

"Почему все проблемы упали на плечи старших тренеров, а не на тех людей, которые должны это решать? В сложное время боксеров и тренеров бросили, оставили одних с проблемами", — написал Чередниченко.

Даже после того, как действующий президент ФБУ Владимир Продивус срочно прилетел в Италию и добился положительного решения Европейской конфедерации бокса об использовании украинского флага на соревнованиях, самопровозглашенные "руководители" ФБУ требуют от спортсменов и тренеров отказаться от медалей и уезжать домой.

"Мне бросали видео, где наши девушки плачут. Ничто не бьет так сильно, как удар в спину. И тренеры, и боксеры вкладывали время, средства на подготовку, на сбор, откладывали радости на потом ради победы… Я не могу найти ответ, почему боксерам говорят не боксировать, когда они могут боксировать и представлять Украину на чемпионате Европы", — написал Чередниченко.

Напомним, некоторые СМИ распространили информацию о том, что Международная боксерская ассоциация (IBA) запретила юниорской сборной Украины соревноваться под государственным флагом. Впоследствии президент ФБУ и вице-президент IBA Владимир Продивус объяснил: скандальное решение приняла Европейская конфедерация бокса (EUBC), ошибочно ссылаясь на регламент Международного олимпийского комитета. Уже 29 сентября EUBC направила письмо, которым разрешила использовать государственный флаг и гимн Украины во время ЧЕ в Италии.