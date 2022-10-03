"Машины были прострелены, разбиты": волонтер Галина Однорог рассказала, как мариупольцы выбирались из осажденного войсками РФ города

Мариуполь Донецкой области с первых дней широкомасштабного вторжения РФ в Украину был осажден оккупационными войсками, которые постоянно обстреливали и бомбили город, а его жителей не выпускали на свободную украинскую территорию.

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Военная волонтер и общественный деятель Галина Однорог активно помогала спасавшимся из блокадного Мариуполя землякам и рассказала в интервью "Телеграфу", в каком состоянии люди добирались до Запорожья.

Она напоминает, что россияне начали выпускать мариупольцев только в середине марта.

"В те же дни начали массово выезжать мариупольцы. Я все время проводила в "Эпицентре", где был создан волонтерский штаб. У меня телефон был "красный", потому что куча людей знала номер. Всем рассказывала, как уехать. Сначала был один маршрут через Мелекино, оттуда на Мангуш, Бердянск. Потом второй, третий. Запомнилась женщина. У нее с сыном на глазах в Мангуше убили мужчину, а ей выбили зубы. Она провела месяц в Бердянске, потом добралась до Запорожья и сказала: "Я хочу за границу! В этой стране я жить больше не хочу!», – рассказывает женщина.

Она напоминает, что многие мариупольцы были морально подавлены и выражали желание уехать из Украины.

"Многие хотели все забыть и не возвращаться. И все как один, кто узнавал, подходил, обнимал, говорили: "Галочка, нашего города больше нет!", — говорит Галина Однорог.

Волонтер рассказала, что хоть оккупанты и начали выпускать людей из Мариуполя, но в большинстве не пропускали колонны централизованно. Так что мариупольцы ехали сами, волонтеры вывозили, давали оккупантам на блокпостах сигареты, деньги – все, что угодно, чтобы пропустили людей.

"Сколько я насмотрелась за эти недели! Машины были прострелены, разбиты, одна сломалась, вторая ее тянет. В салон набивалось по 7-8 человек, кошки, собаки – все забирали не вещи, а домашних животных. Я даже тогда не могла делать фото, потому что это такое человеческое горе! Мы людей кормили, устраивали на ночь, отправляли дальше по Украине и за границу. И тогда в "Эпицентре", когда ехали мариупольцы, был запах костра, пороха и трупов... Это страшно!", — делится воспоминаниями Галина.