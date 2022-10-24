Как во время войны изменились условия трудоустройства украинцев в Европе

С началом полномасштабного российского вторжения огромное количество украинцев уехало в европейские страны. Это существенно изменило рынок труда для украинцев в Европе, ведь люди не только спасаются от войны, но и вынуждены обеспечивать себя за границей. Мы рассмотрели, как изменились условия и возможности для трудоустройства беженцев из Украины после 24 февраля, а также с какими трудностями они могут столкнуться сейчас.

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До начала войны европейский рынок трудоустройства для украинцев был стабильным, работодатели охотно нанимали работников из Украины. Хотя найти высококвалифицированную работу было и не очень легко — это требовало не только высокого уровня владения языком страны проживания, но и достаточно трудоемкой и длительной процедуры подтверждения квалификации.

Согласно официальной статистике, большинство трудовых мигрантов из Украины составляли мужчины (примерно 60-65%) в возрасте 25-45 лет. Несмотря на наличие высшего образования у большинства украинских трудовых мигрантов, чаще всего они были заняты на физической работе, поскольку его не только проще получить, но оно также более высокооплачиваемое.

Популярные вакансии для украинцев: строительство, ремонтные работы, сельское хозяйство, логистика, конвейерная работа на заводах и т.д. Украинские женщины в европейских странах чаще всего устраивались на вакансии нянь, горничных, сиделок, поваров, официанток, преподавательниц украинского и т.д.

Что касается стран, куда украинцы чаще всего отправлялись на заработки, то самыми популярными направлениями были Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, страны Балтии. В западноевропейских странах (Германия, Италия, Испания, Франция, Великобритания) оформить официальное трудоустройство и проживание было сложнее, поэтому они пользовались меньшим спросом. Тем не менее, украинская компания VAV Synergy все это время способствовала успешному и легальному трудоустройству людей в этих странах.

Как изменился для украинцев рынок труда в Европе

До начала полномасштабного вторжения в Европе работало около 5 миллионов украинцев, после 24 февраля определенное количество мужчин вернулось домой, чтобы стать в ряды защитников, а многие женщины наоборот уехали из страны, пытаясь защитить себя и своих детей. Также не нужно забывать, что ситуация с трудоустройством коренным образом изменилась внутри страны, а значит, появилось значительное количество желающих найти работу за границей.

Несмотря на то, что беженцам гарантирован открытый доступ к работе, устраиваются не все. Так, например, из более 3 млн украинцев, выехавших в Польшу, официально трудоустроились лишь около 200 тысяч. Те, кто занимался офисной работой, часто не могут устроиться на аналогичные вакансии в Европе, ведь для этого нужно хорошее владение языком и подтверждение образования.

Изменились и поисковые запросы работодателей — если до войны их преимущественно интересовали мужчины, которые могли заниматься физическим трудом, то из-за ограничений на выезд за границу, предложений о работе и возможностей устроиться для украинских мужчин стало меньше. Для женщин и до войны предлагалось меньше вакансий, а сейчас спрос сократился еще больше. Также работодатели понимают, что подавляющее большинство беженцев со временем вернется домой и колеблются, нанимать ли людей временно.

Проблемы, с которыми сталкиваются кандидаты из Украины

Незнание языка. Одна из основных проблем для большинства украинцев, особенно тех, кто хочет устроиться на квалифицированную работу.

Одна из основных проблем для большинства украинцев, особенно тех, кто хочет устроиться на квалифицированную работу. Доказательство профессиональных навыков. Собрать полный пакет документов не всегда возможно, и это занимает много времени. Проверка дипломов украинских вузов может занимать до полугода, а если учебное заведение не внесено в общую базу, за подтверждение придется отдельно доплатить.

Собрать полный пакет документов не всегда возможно, и это занимает много времени. Проверка дипломов украинских вузов может занимать до полугода, а если учебное заведение не внесено в общую базу, за подтверждение придется отдельно доплатить. Официальное оформление. Большой поток украинцев в Европу спровоцировал задержку выхода официальных документов по трудоустройству и приглашений на работу.

Большой поток украинцев в Европу спровоцировал задержку выхода официальных документов по трудоустройству и приглашений на работу. Трудности с оформлением ребенка в сад/школу. Женщины, выехавшие из Украины вместе с детьми (а таких большинство) обязательно должны устроить ребенка в садик или школу, что не позволяет им искать работу на полный день.

Но все вышеперечисленные трудности постепенно решаются, в том числе и на общеевропейском уровне. Так, люди, которые не знают язык страны проживания, могут посещать интеграционные курсы после подачи заявки на проживание. Условия подтверждения дипломов и специальностей также постепенно упрощаются, как и получение приглашений на работу. Кроме того, Европейский Союз прилагает усилия для упрощения поиска работы украинцами. Недавно с этой целью был создан специальный пул талантов (EU Talent Pool), который позволяет беженцам с соответствующим уровнем квалификации быстрее найти нужную вакансию.

Конечно, для более комфортного трудоустройства без проблем и в кратчайшие сроки, можно воспользоваться услугами соответствующей компании. К примеру, компания VAV Synergy не только поможет с поиском работы за границей, но и предложит полный комплекс услуг для легального трудоустройства.

Сотрудники компании предоставят сопровождение клиентам на всех этапах — от заполнения анкеты и сбора пакета документов для рабочей визы до решения проблем при непосредственном пребывании на работе. Процесс трудоустройства состоится без посредников и, таким образом, сократится до 48 дней. Главная цель компании — помочь людям устроиться на работу, которая будет полностью отвечать их профессиональному уровню и личным требованиям. VAV Synergy помогла почти 98% обратившихся к ней людей в решении вопросов успешного трудоустройства в Европе, в том числе и тех, которые не владеют иностранными языками. Кроме того, будет обеспечена помощь с адаптацией и полное юридическое сопровождение.

Ознакомиться с подробностями сотрудничества, получить последние новости об изменениях на рынке европейского трудоустройства и узнать о свежих вакансиях можно на официальном телеграм-канале VAV Synergy.