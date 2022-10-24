Как во время войны изменились условия трудоустройства украинцев в Европе
С началом полномасштабного российского вторжения огромное количество украинцев уехало в европейские страны. Это существенно изменило рынок труда для украинцев в Европе, ведь люди не только спасаются от войны, но и вынуждены обеспечивать себя за границей. Мы рассмотрели, как изменились условия и возможности для трудоустройства беженцев из Украины после 24 февраля, а также с какими трудностями они могут столкнуться сейчас.
До начала войны европейский рынок трудоустройства для украинцев был стабильным, работодатели охотно нанимали работников из Украины. Хотя найти высококвалифицированную работу было и не очень легко — это требовало не только высокого уровня владения языком страны проживания, но и достаточно трудоемкой и длительной процедуры подтверждения квалификации.
Согласно официальной статистике, большинство трудовых мигрантов из Украины составляли мужчины (примерно 60-65%) в возрасте 25-45 лет. Несмотря на наличие высшего образования у большинства украинских трудовых мигрантов, чаще всего они были заняты на физической работе, поскольку его не только проще получить, но оно также более высокооплачиваемое.
Популярные вакансии для украинцев: строительство, ремонтные работы, сельское хозяйство, логистика, конвейерная работа на заводах и т.д. Украинские женщины в европейских странах чаще всего устраивались на вакансии нянь, горничных, сиделок, поваров, официанток, преподавательниц украинского и т.д.
Что касается стран, куда украинцы чаще всего отправлялись на заработки, то самыми популярными направлениями были Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, страны Балтии. В западноевропейских странах (Германия, Италия, Испания, Франция, Великобритания) оформить официальное трудоустройство и проживание было сложнее, поэтому они пользовались меньшим спросом. Тем не менее, украинская компания VAV Synergy все это время способствовала успешному и легальному трудоустройству людей в этих странах.
Как изменился для украинцев рынок труда в Европе
До начала полномасштабного вторжения в Европе работало около 5 миллионов украинцев, после 24 февраля определенное количество мужчин вернулось домой, чтобы стать в ряды защитников, а многие женщины наоборот уехали из страны, пытаясь защитить себя и своих детей. Также не нужно забывать, что ситуация с трудоустройством коренным образом изменилась внутри страны, а значит, появилось значительное количество желающих найти работу за границей.
Несмотря на то, что беженцам гарантирован открытый доступ к работе, устраиваются не все. Так, например, из более 3 млн украинцев, выехавших в Польшу, официально трудоустроились лишь около 200 тысяч. Те, кто занимался офисной работой, часто не могут устроиться на аналогичные вакансии в Европе, ведь для этого нужно хорошее владение языком и подтверждение образования.
Изменились и поисковые запросы работодателей — если до войны их преимущественно интересовали мужчины, которые могли заниматься физическим трудом, то из-за ограничений на выезд за границу, предложений о работе и возможностей устроиться для украинских мужчин стало меньше. Для женщин и до войны предлагалось меньше вакансий, а сейчас спрос сократился еще больше. Также работодатели понимают, что подавляющее большинство беженцев со временем вернется домой и колеблются, нанимать ли людей временно.
Проблемы, с которыми сталкиваются кандидаты из Украины
- Незнание языка. Одна из основных проблем для большинства украинцев, особенно тех, кто хочет устроиться на квалифицированную работу.
- Доказательство профессиональных навыков. Собрать полный пакет документов не всегда возможно, и это занимает много времени. Проверка дипломов украинских вузов может занимать до полугода, а если учебное заведение не внесено в общую базу, за подтверждение придется отдельно доплатить.
- Официальное оформление. Большой поток украинцев в Европу спровоцировал задержку выхода официальных документов по трудоустройству и приглашений на работу.
- Трудности с оформлением ребенка в сад/школу. Женщины, выехавшие из Украины вместе с детьми (а таких большинство) обязательно должны устроить ребенка в садик или школу, что не позволяет им искать работу на полный день.
Но все вышеперечисленные трудности постепенно решаются, в том числе и на общеевропейском уровне. Так, люди, которые не знают язык страны проживания, могут посещать интеграционные курсы после подачи заявки на проживание. Условия подтверждения дипломов и специальностей также постепенно упрощаются, как и получение приглашений на работу. Кроме того, Европейский Союз прилагает усилия для упрощения поиска работы украинцами. Недавно с этой целью был создан специальный пул талантов (EU Talent Pool), который позволяет беженцам с соответствующим уровнем квалификации быстрее найти нужную вакансию.
Конечно, для более комфортного трудоустройства без проблем и в кратчайшие сроки, можно воспользоваться услугами соответствующей компании. К примеру, компания VAV Synergy не только поможет с поиском работы за границей, но и предложит полный комплекс услуг для легального трудоустройства.
Сотрудники компании предоставят сопровождение клиентам на всех этапах — от заполнения анкеты и сбора пакета документов для рабочей визы до решения проблем при непосредственном пребывании на работе. Процесс трудоустройства состоится без посредников и, таким образом, сократится до 48 дней. Главная цель компании — помочь людям устроиться на работу, которая будет полностью отвечать их профессиональному уровню и личным требованиям. VAV Synergy помогла почти 98% обратившихся к ней людей в решении вопросов успешного трудоустройства в Европе, в том числе и тех, которые не владеют иностранными языками. Кроме того, будет обеспечена помощь с адаптацией и полное юридическое сопровождение.
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