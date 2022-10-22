Беспроводные технологии: что умеют современные смартфоны

Наконец-то стали доступны к предзаказу топовые смартфоны из линейки Айфон 14. Совсем недавно Apple презентовала новинки, а уже скоро они появятся на полках магазинов. Последние айфоны оборудованы крутыми технологиями. Рассмотрим, какие беспроводные фишки используются в современных телефонах, зачем они нужны.

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NFC: максимум удобства в магазинах

Не переживайте, что забудете дома кошелек с наличными или картой. Чип NFC позволяет бесконтактно рассчитываться в магазинах через терминал. Нужно поднести телефон к технике и подтвердить платеж.

Функция NFC доступна не во всех смартфонах. Бюджетные модели не предполагают установку такого чипа. Если цените технологичность, стоит приобрести гаджет с такой опцией.

Wi-Fi и Bluetooth: все про технологии

Wi-Fi — способ быстро подключиться к интернету, не используя мобильную сеть. Он раздается с помощью роутера или точки доступа. Преимущества технологии:

надежное соединение;

быстрая загрузка файлов, скорость зависит от провайдера и используемого пакета;

возможность подключения техники из "Умный дом".

Чип Wi-Fi устанавливается во всех современных смартах. Технология отличается версиями. От них зависит скорость подключения и стабильность соединения. Новая линейка iPhone поддерживает Wi-Fi 6.

Технология Bluetooth появилась давно, изначально использовалась для сопряжения между двумя смартфонами для передачи файлов. Сейчас с помощью нее можно подключать к телефону наушники, колонки, другую периферию. Благодаря этому нет лишних проводов, которые ограничивают расстояние между смартом и дополнительными гаджетами.

Qi и GPRS: что это и зачем нужно

Qi — технология беспроводной зарядки. Она активно используется в айфонах, смартах других брендов. Для пополнения энергии телефон нужно поставить на специальную станцию. Преимущество — не нужно на ощупь искать порт для кабеля. Станции можно устанавливать в автомобилях вместо подставки. Мощность зарядки зависит от производителя, но она не ниже, чем в проводном блоке.

GPRS — это надстройка над GSM — технологией мобильной связи. С ее помощью легко выходить в интернет. В основном используются стандарты 3G, 4G, 5G. Они гарантируют стабильное соединение и быструю передачу данных. Это позволяет серфить в интернете, обмениваться сообщениями и оставаться на связи в любой точке на карте.

Почему производители переходят на беспроводные технологии

Бренды учитывают предпочтения пользователей, стараются соответствовать требованиям. Большинство юзеров предпочитают TWS-гарнитуру без вечно путающихся кабелей. Чип Bluetooth позволяет отказаться от разъема 3,5, который ворует много пространства в корпусе. Если его убрать, можно сделать смарт компактным.

Беспроводные технологии — это дополнительный функционал. Телефон способен заменить несколько предметов. Например, его можно использовать вместо кошелька, забыть про зарядку с помощью кабеля.

Насколько дороже такой гаджет

Модели с множеством технологий стоят больше, но это оправдано их возможностями. Последние технологии электроники устанавливают во флагманы, смарты среднего ценового сегмента. Бюджетники оборудуются малым количеством беспроводных технологий.

Лучше приобрести технологичную модель. Она будет в несколько раз удобнее при повседневной эксплуатации. Если вы хотите стать обладателем лучшего смарта года — iPhone 14, сделайте предзаказ на Comfy.ua.