Киевстар выделяет стране 300 млн грн. на восстановление инфраструктуры: 50% этой суммы уже на государственном счете

Наиболее крупный национальный телеком-оператор Киевстар перечислил первые 150 млн грн. на специальный счет государственной фандрайзинговой программы United-24, которая аккумулирует средства на восстановление Украины. В целом Киевстар обязался предоставить стране 300 млн грн на восстановление инфраструктуры связи и укрепление ее кибербезопасности.

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"Мы поддерживаем государство в стремлении как можно быстрее восстановить и укрепить цифровую инфраструктуру и готовы быть надежным партнером и инвестором в этом деле", — прокомментировал предоставление помощи Украине Александр Комаров, президент Киевстара.

По его словам, телеком-инфраструктура Украины вследствие российского вторжения серьезно разрушена. В частности, инженеры Киевстара с февраля 2022 года осуществили свыше 7 тысяч ремонтных работ на базовых станциях сети, устранили 180 тысяч аварийных ситуаций. По этой причине Украина нуждается в помощи крупного бизнеса для поддержки инфраструктуры связи.

Киевстар в июле 2022 во время международного форума Ukraine Recovery Conference в швейцарском Лугано заявил о наиболее крупном взносе от представителей украинской телеком-индустрии на сумму 300 млн грн. Соответствующий Меморандум подписали президент Киевстара Александр Комаров и руководитель Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Средства зачисляются на специальный счет государственной программы по восстановлению Украины United-24.

Согласно меморандуму между Киевстаром и Минцифры 300 млн грн от телеком-оператора будут направлены на реализацию ключевых задач, определенных президентом Владимиром Зеленским, среди которых ответ на главные вызовы в телеком-отрасли — модернизация и развитие цифровой инфраструктуры Украины, усиление киберзащиты и противодействие киберугрозам, дальнейшее развитие новых цифровых технологий и др.

"Цифровизация станет одним из ключевых элементов для успешного восстановления страны после войны, — отметил Михаил Федоров, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины. — Благодарим компанию Киевстар за вклад в развитие цифровой Украины. Такая поддержка позволит нам реализовать топ-проекты по цифровизации, чтобы стать еще более технологичными, быстрыми и эффективными".

По словам члена правительства, часть средств от Киевстара будет направлена на модернизацию и развитие государственных цифровых сервисов для украинцев и бизнеса, в частности госреестров вещных прав и актов гражданского состояния, запустят новые цифровые услуги в социальной и строительной сферах, реализуют проекты по цифровой трансформации нотариата (е-нотариат) и товарно-транспортных накладных (е-ТТН), модернизацию и развитие транспортных регистров МВД, что позволит запустить цифровые услуги по регистрации и перерегистрации авто в Дії и выдачу цифровых удостоверений водителя.

Для наиболее крупного украинского оператора это не первый опыт участия в масштабных гуманитарных проектах и инициативах. Киевстар помогает Украине преодолевать вызовы войны. Компания перечислила благотворительным фондам свыше 104 млн грн на гуманитарные нужды военных, больниц, людей преклонного возраста и пострадавших от войны. Абонентам Киевстар предоставил бесплатные сервисы на сумму свыше 563 млн грн. В течение 2022 года Киевстар уплатил более чем 5,9 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет, а также инвестировал почти 1,7 млрд грн в восстановление работы и расширение сетей мобильной связи в Украине.