Сумка Guess умеет исполнять мечты

Задумывались ли вы о том, как много значат аксессуары… Ведь именно с их помощью мы можем разбавить даже самый скучный образ. Они расставляют и правильно определяют акценты в наряде.

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Сумка Guess даже с пижамой сделает вас уникальной. Верите? А мы еще и докажем! Но сперва начнем из интересных исторических фактов. Уверены, что не многие из вас знают о фирме и ее истоках. Это сказка о том, как братья создали нечто особенное и удивительное, что теперь известно всему миру. Предприятие уделяет огромное внимание продумыванию деталей. Ответственный подход в самом начале работы влияет и на следующие жтопа производства. Дизайнеры стараются сделать все для того, чтобы у вас осталось приятное послевкусие от покупки.

Гесс — легендарная компания. Основание лидера

В 2022-ом каждый слышал о популярной корпорации, но не все задумываются с чего все начиналось. Торговая марка была основана семейством Марчиано, которое переехало из Марселя, города во Франции, в Соединенные Штаты Америки. Случилось это в 1977 году. Вначале они основали небольшое предприятие. Продукция набирала оборотов, клиенты были довольны. Постепенно Джордж, Арман, Пол и Морис стали думать о расширении их фабрики. Таким образом они запустили в ход огромную корпорацию, которая сумела быстро выйти на международную арену. Многие спрашивают о названии, откуда же оно взялось? Так вот, это слово бизнес-партнеры видели каждый день, когда ехали на работу. Они заметили его на баннере и поняли: "То, что нужно!"

Сумки ждут именно вас

А в ассортименте есть множество изделий, которые способны изменить ваш стиль и внешний вид. Базовая CORDELIA — самый повседневный вариант. Она довольно вместительная и, безусловно, красивая. Благодаря функциональности и универсальности вы можете быть уверены, что она идеально подойдет под кэжуал, так и несомненно станет частью спортивного лука. А цветовая палитра — это нечто особенное. Даже самые простые оттенки выглядят по-королевски. Ручки снимаются и регулируются. А теперь перейдем к рюкзакам. Они средней величины и супер вместительные. Еще стоит добавить о плотности материала, легком уходе и замечательной носке. В дизайне преобладает фактурный логотип, который буквально сразу запоминается. В фирменном каталоге есть и версии мини, которые отлично подходят для вечерних выходов или ненавязчивых прогулок. В середину вы сможете получить самые важные вещи. Например, ключи, телефон, банковская карта и документы. Коллекции бренда предлагают модные кошельки.

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