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Составлен рейтинг надежных Форекс брокеров 2022 года от экспертов Traders Union Финансовые аналитики Traders Union ежегодно проводят комплексный анализ деятельности брокерских компаний с использованием уникального алгоритма TU. В процессе исследования приняли участие более 400 компаний, предоставляющих брокерские услуги на рынке Форекс. Деятельность брокеров оценивалась по более 100 показателям в различных направлениях.

По результатам комплексной оценки эксперты отобрали пять наиболее популярных у трейдеров брокерских организаций, список ведущих брокеров был размещен на официальном сайте TU.

Пять лучших Форекс брокеров 2022 — исследование Traders Union

Экспертами портала Traders Union проводилась оценка брокеров по множеству параметров. В пятерку лучших Форекс брокеров 2022 года вошли следующие компании:

RoboForex — крупный международный брокер, объединяющий более 3,5 миллиона активных пользователей из 169 стран мира. Деятельность компании отвечает нормам лицензии CySEC. Брокер предоставляет полный комплекс услуг для начинающих и профессиональных трейдеров.

EXNESS — надежный брокер с многолетним опытом и солидной репутацией, деятельность контролируется регуляторами CySEC, FCA и FSA. Клиентам доступен широкий перечень инвестиционных активов, есть возможность выбора типа торгового счета.

XM Group — брокерская компания начала свою работу в 2009 году. Площадка подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров, минимальный депозит в XM Group — 5$. Деятельность компании контролируется следующими финансовыми регуляторами: ASIC (Австралия), FSC (Белиз), CySEC (Кипр).

AMarkets — международный ECN-брокер, популярный у трейдеров Европы и стран СНГ. Пользователям доступны для торговли десятки валютных пар, криптовалюты, активы фондового и товарного рынков. Минимальный депозит 100$, кредитное плечо до 1:3000, спред от 0,1 пункта.

Admiral Markets — международный Форекс брокер, с высоким уровнем сервиса и привлекательными условиями для новичков и профессиональных трейдеров. Деятельность компании регулируются требованиями лицензий CySEC, FCA и ASIC.

Как эксперты Traders Union проверяют Форекс брокеров

Процесс оценки брокеров экспертами TU строго регламентирован и проводится с использованием собственной методологии — официального документа, разработанного на основе международных аудиторских стандартов. Оценка компаний проводится по нескольким направлениям:

Группы параметров методологии TU:

Клиентская группа ориентируется на изучение всех аспектов клиентоориентированности брокерской организации.

Сервисная группа анализирует уровень его конкурентоспособности и оценивает степень влияния брокера на других участников рынка.

Репутационная группа — оценивает степень прозрачности работы брокера и определяет, насколько клиентов удовлетворяет качество услуг.

Базовыми направлениями для анализа является деятельность финансовой и экономической групп — сотрудники изучают финансовую составляющую проверяемых компаний и контролируют динамику их развития.

Такой подход экспертов Traders Union обеспечивает высокий уровень достоверности и объективности результатов исследования.

Что это такое Форекс и зачем нужно сотрудничать с брокером?

Форекс — это международный валютный рынок, где торгуются все валюты мира. Этот рынок работает в режиме онлайн круглосуточно в будние дни, объединяет миллионы участников, каждую минуту здесь совершаются тысячи финансовых транзакций.

Эксперты Traders Union помогают выбрать надежного брокера для работы на Форекс, чтобы сократить клиентам время на поиск и оценку брокерской компании. Комплексный анализ позволяет выбрать лучших Форекс-брокеров, рейтинги ведущих брокерских компаний публикуются на официальном сайте TU.