Составлен рейтинг надежных Форекс брокеров 2022 года от экспертов Traders Union
Составлен рейтинг надежных Форекс брокеров 2022 года от экспертов Traders Union Финансовые аналитики Traders Union ежегодно проводят комплексный анализ деятельности брокерских компаний с использованием уникального алгоритма TU. В процессе исследования приняли участие более 400 компаний, предоставляющих брокерские услуги на рынке Форекс. Деятельность брокеров оценивалась по более 100 показателям в различных направлениях.
По результатам комплексной оценки эксперты отобрали пять наиболее популярных у трейдеров брокерских организаций, список ведущих брокеров был размещен на официальном сайте TU.
Пять лучших Форекс брокеров 2022 — исследование Traders Union
Экспертами портала Traders Union проводилась оценка брокеров по множеству параметров. В пятерку лучших Форекс брокеров 2022 года вошли следующие компании:
RoboForex — крупный международный брокер, объединяющий более 3,5 миллиона активных пользователей из 169 стран мира. Деятельность компании отвечает нормам лицензии CySEC. Брокер предоставляет полный комплекс услуг для начинающих и профессиональных трейдеров.
EXNESS — надежный брокер с многолетним опытом и солидной репутацией, деятельность контролируется регуляторами CySEC, FCA и FSA. Клиентам доступен широкий перечень инвестиционных активов, есть возможность выбора типа торгового счета.
XM Group — брокерская компания начала свою работу в 2009 году. Площадка подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров, минимальный депозит в XM Group — 5$. Деятельность компании контролируется следующими финансовыми регуляторами: ASIC (Австралия), FSC (Белиз), CySEC (Кипр).
AMarkets — международный ECN-брокер, популярный у трейдеров Европы и стран СНГ. Пользователям доступны для торговли десятки валютных пар, криптовалюты, активы фондового и товарного рынков. Минимальный депозит 100$, кредитное плечо до 1:3000, спред от 0,1 пункта.
Admiral Markets — международный Форекс брокер, с высоким уровнем сервиса и привлекательными условиями для новичков и профессиональных трейдеров. Деятельность компании регулируются требованиями лицензий CySEC, FCA и ASIC.
Как эксперты Traders Union проверяют Форекс брокеров
Процесс оценки брокеров экспертами TU строго регламентирован и проводится с использованием собственной методологии — официального документа, разработанного на основе международных аудиторских стандартов. Оценка компаний проводится по нескольким направлениям:
Группы параметров методологии TU:
- Клиентская группа ориентируется на изучение всех аспектов клиентоориентированности брокерской организации.
- Сервисная группа анализирует уровень его конкурентоспособности и оценивает степень влияния брокера на других участников рынка.
- Репутационная группа — оценивает степень прозрачности работы брокера и определяет, насколько клиентов удовлетворяет качество услуг.
- Базовыми направлениями для анализа является деятельность финансовой и экономической групп — сотрудники изучают финансовую составляющую проверяемых компаний и контролируют динамику их развития.
Такой подход экспертов Traders Union обеспечивает высокий уровень достоверности и объективности результатов исследования.
Что это такое Форекс и зачем нужно сотрудничать с брокером?
Форекс — это международный валютный рынок, где торгуются все валюты мира. Этот рынок работает в режиме онлайн круглосуточно в будние дни, объединяет миллионы участников, каждую минуту здесь совершаются тысячи финансовых транзакций.
Эксперты Traders Union помогают выбрать надежного брокера для работы на Форекс, чтобы сократить клиентам время на поиск и оценку брокерской компании. Комплексный анализ позволяет выбрать лучших Форекс-брокеров, рейтинги ведущих брокерских компаний публикуются на официальном сайте TU.