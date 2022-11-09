Возможности доставки из Китая в условиях войны в Украине

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Вторжение РФ в Украину и санкции, наложенные на агрессора, а также новые сложности в связи с пандемией в Китае негативно повлияли на глобальные цепочки поставок по всему миру. С первых дней войны украинские морские порты Одесса и Мариуполь оказались в блокаде, северная часть Черного и Азовского морей стали недоступны из-за ракетных ударов по кораблям и судам. Торговля прекратилась, движение грузов остановилось, контейнеры застряли в портах. Мелкие посредники и карго перевозчики не смогли гарантировать соблюдение сроков и безопасность грузов. Вернуться к работе удалось только крупным грузоперевозчикам, имеющим опыт решения нетривиальных задач.

Спустя некоторое время всем стало очевидно, что война не будет краткосрочной, а значит, нужно адаптироваться под текущие условия и восстанавливать торговлю и экономику. Импорт и особенно китайская продукция давно проникли во все сферы жизни украинцев: от мелких гаджетов до крупного оборудования, используемого в производстве и сфере предоставления услуг. Для многих предпринимателей возникает проблема: как теперь экономно и безопасно доставлять импортные товары из Китая и дальнего зарубежья в Украину?

Какие способы доставки из Китая доступны сейчас

В условиях продолжающихся военных действий все доступные в мирное время маршруты доставки через Беларусь, Россию и морские пути возле Украины недоступны. С возникшими трудностями справилась и сумела наладить безопасные варианты доставки из Китая компания Укр-Китай Коммуникейшин, работающая в сфере логистики и перевозок с 2005 года. Опытным логистам компании удалось одним из первых адаптировать ранее используемые маршруты через европейские страны, учитывая новые ограничения и законы. Как результат, компания предлагает оптимальные условия доставки под различные потребности своих клиентов.

Доставка грузов из Китая осуществляется морем или авиасообщением через европейские, турецкие порты и авиахабы. Новые сроки перевозки увеличились до: морская – 55-65 дней, авиа – 14-18 дней. Возможна перевозка небольших грузов в составе консолидированных (сборных грузов) или индивидуальными контейнерами: 20-футовыми, 40-футовыми и прочими. Из Европы в Украину товары привозят автодоставкой во все доступные города или в Киев для самовывоза.

Больше возможностей для бизнеса

В это непростое время множество отважных украинских бизнесменов продолжают работу, пытаются удержать бизнес, сохранить команду и достойно пройти испытания. Некоторые переместили производственные мощности на запад Украины, а некоторые – в европейские страны. Таким компаниям Укр-Китай помогала и продолжает помогать с транспортировкой, а также с оформлением товаров на экспорт, сотрудничеством с европейскими складами.

Кроме того, доступен широкий ряд сопутствующих услуг:

организация комплексного сопровождения сделки с поиском производителя и проверкой качества

услуги таможенного брокера

экспортные операции для перемещенного в Европу бизнеса.

Алгоритм заказа доставки груза в Украину

Сформировать заявку на просчет доставки из Китая можно по телефону или онлайн с помощью специальной формы на сайте ukr-china.com. В ней указать:

характеристики груза

инвойсную стоимость

предпочтительный способ транспортировки (авто, морем, авиа)

необходимость дополнительных услуг.

Менеджеры фирмы проанализируют данные, подберут выгодный способ перевозки и назовут точную стоимость. После согласования всех нюансов заключается договор, и сотрудники начинают работу над выполнением заказа. Расчет за услугу осуществляется по факту исполнения сделки.

К сожалению, тенденция такова, что в обозримом будущем вызовы в сфере международных грузоперевозок и риски могут по прежнему возрастать. Потому в условиях сильной турбулентности стоит доверить организацию закупки за рубежом надежному посреднику. За годы работы стойкая команда Укр-Китай Коммуникейшин уже не раз успешно проходила сложные времена для нашей страны и зарекомендовала себя как надежный партнер, для которого интересы клиента – это главный приоритет.