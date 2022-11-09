"Боевые" наркотики украинской армии. Новая волна фейков российской пропаганды

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Российские медиа систематически генерируют фейки о так называемых "боевых наркотиках" для бойцов ВСУ.

Например, 5 марта подконтрольные Кремлю издания сообщили, что под Мариуполем днровцы обнаружили лаборатории, где якобы производили "боевые" наркотики для украинских "нацистов", без фото и видео доказательств, разумеется.

А вот уже в апреле, согласно кремлевским темникам, украинских солдат "накачивали" американскими наркотиками.

В конце августа – сентябре, по мнению российских СМИ, на передовой в рядах ВСУ было якобы много наркоманов и алкоголиков.

19 октября, по мнению российской пропаганды, половина бойцов "Азов" принимала наркотики.

7 ноября бесстрашные атаки украинских бойцов 92-й бригады на позициях РФ в Харьковской области, были оценены как "атаки под действием наркотических или психотропных веществ".

Российские пропагандисты всегда прибегают к распространению фейков, зачастую о неких боевых психотропных препаратах, которые делают из украинских военнослужащих "универсальных солдат" для оправдания их героизма и отваги. Особенно после "отрицательного наступления".