Грядет что-то звездное! Как будет проходить Черная пятница в АЛЛО

К главной распродаже года, Черной пятнице, омниканальный ритейлер и маркетплейс АЛЛО подготовил для клиентов безумные скидки до -60% на более чем 1 миллион товаров, а саму акцию назвал "Черная Чаривнятница". Почему? Да потому что цены очаровывают!

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Черная пятница 2022 состоится 25 ноября, но в АЛЛО акционные товары со скидкой можно будет приобрести уже с 18 ноября. В целом, в этом году акция будет длиться в течение 10 дней, до 28 ноября.

Черная пятница в АЛЛО: цены — очаруетесь

Смартфоны, планшеты, телевизоры, бытовая техника, спортивные товары, массажеры, смарт- часы, мебель, товары для детей, солнечные панели, рюкзаки, чемоданы и еще много других необходимых товаров будут доступными по ценам, которые очаруют покупателей. Скидки на товары будут до — 60%.

Лицом "Черной Чаривнятницы" стал известный шоумен Алексей Дурнев, а мелодией — знакомая каждому украинцу песня "Червона рута". Отыскать волшебный цветок-скидку во время распродажи можно будет в АЛЛО совсем скоро.

Предложения и бонусы от АЛЛО на время главной распродажи года

Черная пятница в сети магазинов АЛЛО и на маркетплейсе АЛЛО — это не один день больших скидок, и даже не неделя. У потребителей будет 10 дней для того, чтобы приобрести необходимые товары со скидками. Но это не означает, что следует откладывать покупки товаров на последний день акции, ведь некоторые предложения будут ограниченными.

Распродажа товаров состоится в сети магазинов АЛЛО, на сайте allo.ua и в мобильном приложении АЛЛО. Оплатить товары можно наличными, картой VISA или Mastercard, сервисами GooglePay или ApplePay. Также будет возможность оформить кредит на покупку акционных товаров или оплатить товар частями.

Во время Черной пятницы для клиентов АЛЛО также будет доступна и уникальная программа лояльности АЛЛО Гроші. Программа позволяет накапливать кешбэк от покупки, а также получать приятные подарки, например за регистрацию в мобильном приложении маркетплейса. АЛЛО Грошима клиенты могут оплатить 100% стоимости товара (за вычетом 1 гривны): каждая 1 единица АЛЛО Грошей равна 1 гривне.

Заказанные товары на сайте allo.ua компания доставит бесплатно в точки выдачи маркетплейса, а это 275 магазинов сети АЛЛО в более 100 городов Украины. Товары доставляются логистическими операторами "Новой почтой" и "Meest" по территории всей Украины, кроме оккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия.