Антикоррупционная организация представила новых членов и запустила механизм борьбы с коррупцией во время войны, - СМИ

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Глава общественного объединения "Всеукраинский народный совет по противодействию коррупции и общественной экспертизе власти" Анатолий Будник презентовал 17 ноября обновленный состав ГО. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в "Укринформе", передает "ДС".

По информации журналистов, во время войны членами антикоррупционной организации стали женщины, мужчины и дети военных, находящихся на войне.

"Ситуация во время войны в плане коррупции в правоохранительных органах очень обострилась. Сбежавшие из Киева после начала активной фазы войны проходимцы вернулись сюда, когда была освобождена Киевская и Черниговская области. Пользуясь тем, что все активные мужчины пошли воевать, они начали террор, шантаж, вымогательство по отношению к волонтерам и бизнесменам, которые помогают ВСУ", — сказал Будник представителям СМИ.

Кроме того, пишет "ДС", он отметил, что и старые коррупционеры никуда не исчезли.

"Все знают экс-нардепа Микитася. Он много раз "светился" по коррупционным делам, самое громкое – предложение взятки действующему мэру Днепра Филатову. Сумма – сумасшедшая, 22 миллиона евро, а дело касалось строительства метро в Днепре. Чем известен Микитась общественности? Он уже разорил "Укрбуд"… И вот такой индивид до сих пор на свободе благодаря продажной правоохранительной системе. Свою компанию "Укрбуд" он превратил в пирамиду, насобирал денег с людей и "бросил" их на квартиры. Зато построил дом на земли Нацгвардии, а с нужными людьми "рассчитался" квартирами в нем. На последнем судебном заседании он хвастался, что якобы управляет из камеры в СИЗО всем Киевсоветом, назвав фамилии и фракции. Он прямо из СИЗО пытается по банальной рейдерской схеме (кстати, единственной в Украине, которая строит метрополитены) "Киевметрострой". Вы представьте, до какого бреда они дошли!" — подчеркнул Анатолий Будник.

Сейчас ГО, приводят слова Будника журналисты, готовит обращение в Офис генпрокурора и НАБУ, предоставили все факты уже вышеупомянутым мировым антикоррупционным организациям, европейским и американским депутатам. Также он упомянул и "молодое пополнение" любителей взяток.

"Когда такие коррупционеры вообще почувствовали безнаказанность, они начали шантажировать еще и воинов-добровольцев, которые свое здоровье отдавали и отдают в защиту Украины! Вот я с первых дней войны, хотя мне уже 68 лет, подписал контракт с добровольческим формированием "Щит Василькова" И лично участвовал в защите Киевской области. Я с первых дней войны лично видел, как бежали прокуроры и другие силовики Василькова. И только после освобождения Киевщины они понемногу начали возвращаться…", — сказал глава ГО.

Кроме того, утверждают в "ДС", Будник отметил, что во время действия военного положения не хотел заниматься какой-либо общественной или антикоррупционной деятельностью, чтобы не быть комментатором украинских проблем для российской пропаганды.

"Но то, что начало происходить в Киеве и области последние пару месяцев, привело к мысли, что нужно что-то делать. Я навел контакты с американскими и европейскими депутатами, которые занимаются антикоррупционной деятельностью и подписал ряд меморандумов с западными антикоррупционными организациями. Я позже покажу эти документы, не сейчас, чтобы коррупционеры не побежали из Украины", — рассказал он.

На вопрос журналистов Анатолий Будник уточнил, что ГО "Всеукраинский народный совет по противодействию коррупции и общественной экспертизе власти" значится в разных украинских спецслужбах как милитарная организация, имеющая разветвленную сеть по Украине. Ранее ОО в большинстве состояло из участников "Революции достоинства" и участников АТО. ГО запрещено в России официально как "террористическая организация". Сейчас большинство ее членов защищают Украину в составе ВСУ.