PIN-UP FOUNDATION приобрел генератор для обеспечения стабильной и бесперебойной работы Харьковского метрополитена

В рамках регулярной помощи украинцам благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION закупил для метрополитена Харькова дизельный генератор Aksa стоимостью 1 млн гривен.

Related video

Численные обстрелы объектов критической инфраструктуры со стороны россии выводят из строя энергосистему жизненно важных объектов украинских городов. Потребность в бесперебойном обеспечении электроэнергией появилась у Харьковского метрополитена.

Благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION откликнулся на запрос метрополитена и приобрел генератор Aksa, пишет Obozrevalet. Он поможет обеспечить стабильную и бесперебойную работу метрополитена в отсутствие энергоснабжения. Это предоставит харьковчанам возможность безопасно пользоваться подземкой.

"Жесткие обстрелы россии по территории Украины наносят значительные повреждения критической инфраструктуре, что существенно влияет на каждого украинца. Одна из ключевых составляющих нормальной жизни людей – это бесперебойная работа городского транспорта. Наш благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION помогает украинцам, поэтому мы сразу откликнулись на запрос Харьковского метрополитена и закупили необходимое оборудование. Преодолеваем преграды и приближаем победу вместе!" – прокомментировала Марина Ильина, основательница PIN-UP FOUNDATION.

Организаторы инициативы – коммунальное учреждение "Офис Реформ" и PIN-UP FOUNDATION.

Благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Программы PIN-UP FOUNDATION призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.