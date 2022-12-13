В Україні запустили кампанію Light up Christmas for Ukrainians

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Світло переможе темряву. Саме цими словами щодня починається та завершується день кожного українця. Але наближення свят дозволяє нам сповнитися надією та мріяти про велике. Це незвичний рік, тому й подарунки мають бути незвичайними. Різдво – час для див, і всі охочі можуть стати справжніми чарівниками.

Національна українська фандрейзингова платформа UNITED24 спільно з Parimatch за підтримки президента Володимира Зеленського запустила кампанію Light up Christmas for Ukrainians та звертається до донорів з усього світу допомогти зібрати кошти на генератори для українських лікарень.

Мета збору – 500 тис. євро. Цього вистачить для закупівлі генераторів для 50 лікарень, а отже – врятує тисячі життів. Перший внесок 100 тис. євро зробила компанія Parimatch Ukraine. Загалом в статусі офіційного партнера компанія вже перерахувала 74 млн грн фінансової допомоги у проєкти UNITED24.

Підтримати кампанію та зробити свій внесок можна на офіційній платформі DonorBox.

"Ми відчуваємо та цінуємо підтримку кожного. Ми бачимо значущі речі та людські цінності – правду, чесність, любов, мир. Кожна допомога важлива, і дає наснагу продовжувати нашу боротьбу за свободу", - говорять організатори.

Make a miracle! Light Up Christmas for Ukraine!