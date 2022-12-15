В университете культуры презентовали творческую лабораторию будущего SPACE-STUDIO "ПоплавОК"

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Университет культуры всегда был и остается флагманом по внедрению инноваций в учебный процесс, это мощная образовательная корпорация с современными мультимедийными технологиями, лабораториями и европейским студенческим сервисом. Ярким подтверждением тому стало открытие в вузе высокотехнологичного съемочного павильона, лаборатории будущего SPACE-STUDIO "ПоплавОК".

Креативное пространство для студентов предназначено для фото- и видеосъемок телевизионных проектов, музыкальных клипов, TikTokов. Новейшие технологии разрешают воплотить различные проекты и воплотить любые идеи.

Михаил Поплавский, презентуя студентам студию, акцентировал: "Миссия университета культуры – вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новейшую историю Украины! Мы объединили самых прогрессивных и талантливых студентов страны и создали все условия для реализации их творческих амбиций. Разработали Инновационный Диджитализованный Университет, вобравший лучшие специальности! Спасибо за ваш выбор, доверие и признание!".

Как стало известно, количество поступающих в университет культуры в 2022 году выросло более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Это результат удачной маркетинговой стратегии, имиджевой коммуникации и звездному профессорско-преподавательскому составу университета.

Кстати, по результатам рейтинга университет культуры является лидером Топ-10 лучших заведений высшего образования культуры и искусств Украины второй год подряд (2021/2022 гг.)

"Вступительная кампания 2022 года в условиях военного положения была непростой, и мы справились с этой задачей, и это наша общая победа на образовательном фронте. Сейчас ситуация на образовательном рынке — стабильно напряженная. Но у нас достаточно опыта и возможностей, чтобы эффективно работать и соответственно реагировать на вызовы времени. Стратегическую инициативу, которую изначально нужно мощно развивать, мы не должны сбавлять темп, планка поднята очень высоко. Успеха достигает тот, кто на несколько шагов опережает время", — подчеркнул Михаил Поплавский.

2023 год ректор провозгласил — Годом инноваций в университете культуры и презентовал присутствующим в зале стратегию развития с целями и действиями, среди которых: внедрение модернизированных образовательных программ, диджитализация образовательного процесса — "Университет в смартфоне", создание базы видеолекций, автоматизация университета культуры через SRM-систему, запуск метавселенной и VR-образования, поддержка курса на создание университета будущего.

"Университет культуры ждет амбициозных, талантливых, неординарных и креативных абитуриентов 2023 года. Сегодня успеха достигают те, у кого есть внутренний потенциал, стержень, характер, цель и воля к победе! Именно это формирует образ студента университета культуры! Я мечтаю о том, чтобы в Украине было модно учиться в украинских университетах. Чтобы талантливые, успешные молодые выпускники ВУЗов оставались в Украине! Успешные украинцы — успешная Украина! Держим вместе украинскую волну!» — отметил Михаил Поплавский.