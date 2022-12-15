Правительство США может выступить инвестором для развития титановой отрасли Украины, — главы правления ОГХК

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Строительство новых производственных мощностей по производству титана в Украине может быть профинансировано правительством США. Об этом рассказал и.о. главы правления ОГХК Владислав Иткин, передает "Апостроф".

По информации руководителя ОГХК, администрация Дж. Байдена сейчас рассматривает финансирование около дюжины зарубежных проектов по добыче и переработке полезных ископаемых, таких как титан, для решения проблем поставок сырья в США. Добыча никеля в Бразилии уже финансируется по программе. К тому же уже второй год подряд в законопроект об оборонных расходах США вносятся пункты об усилении американо-украинского сотрудничества в титановой отрасли, чтобы избавиться от импортной зависимости от России и Китая. В США есть собственные производители титановой руды, однако этих возможностей недостаточно для покрытия существующих постоянно растущих потребностей. США вынуждены не только импортировать большое количество руды и титановой губки, но и диверсифицировать поставки и искать замену поставщикам из Китая и России, противостояние с которыми обостряется.

По данным Геологической службы США, в прошлом году украинский ильменит составлял около 5% мирового производства, руды, которая используется для производства титана. Украина с ее ресурсами и потенциалом может стать вместо России "промышленным тылом" западного мира. С началом войны весь мир ощутил ведущую роль Украины в глобальной продовольственной безопасности. То же происходит с титановым сырьем и будет происходить по многим другим позициям: прежде всего, в добыче редкоземельных металлов.

"В какой форме может быть закреплено это стратегическое партнерство – решать президентам и правительствам наших стран. Но в том, что в Украине появятся мощные американские титановые инвестиции, современные технологии и принципиально новые производства – у меня нет никаких сомнений", — цитируют В.Иткина журналисты.