600 тис. продуктів: підсумки гуманітарної програми L'Oréal Україна

З початку російського вторгнення та війни в Україні компанія L’Oréal спрямувала всі зусилля на забезпечення українців засобами гігієни.

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З березня L’Oréal Україна доставила близько 600 000 засобів для гігієни у понад 60 населених пунктів України. Гуманітарна допомога була спрямована на забезпечення лікарень, пологових будинків, центрів перебування вимушено переміщених осіб, будинків для літніх людей, ТрО та ЗСУ.

Гуманітарна підтримка здійснюється спільно з благодійними фондами "Let’s help" і "Твоя опора".

Адресна доставка засобів для гігієни, а саме: шампунів, гелів для душу та гоління, дезодорантів, засобів для догляду за шкірою — охоплює такі міста, як Київ, Буча, Ірпінь, Чернігів, Обухів, Фастів, Львів, Суми, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Одеса, понад 40 населених пунктів на Херсонщині та Харківщині, Ізюм, Бахмут та інші.

Група L’Oréal передала 5 млн грн на гуманітарну підтримку вимушено переміщених осіб. З них по 50 тис. € — Міжнародній благодійній організації "СОС Дитячі Містечка" (SOS Children’s Villages Ukraine), Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA Україна) та Міжнародному надзвичайному фонду допомоги дітям при ООН (UNICEF Україна).

Протягом серпня — вересня був реалізований спільний проєкт "СОС ДІТИ. ПРОГРАМА ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ" в Харківській області спільно із "СОС Дитячі Містечка".

3 254 українці у 12 населених пунктах від Харкова до щойно деокупованої Бригадирівки отримали продуктові, гігієнічні, медичні набори та індивідуальну допомогу за підтримки "СОС Дитячі Містечка Україна".

Для створення належних побутових умов також облаштовано меблями помешкання сімей зі складними життєвими обставинами в м. СЖО Бровари, соціальні центри "СОС Дитячі Містечка" в Броварах і Фастові.

Завдяки UNFPA Україна пологові будинки у Чернівцях та Івано-Франківську отримали життєво важливі медикаменти та засоби для потреб більш як 6,200 жінок. Ця допомога спрямована на надання медичних послуг та часто рятівної для життя і здоров'я вагітних і породіль допомоги, які мають ускладнення, пов’язані з вагітністю та пологами, та потребують більш специфічної та спеціалізованої підтримки.

Також 3 бренди L’Oréal Україна приєдналися до благодійництва та спрямують частину коштів з продажу в грудні на реалізацію соціальних проєктів, а саме:

Garner спільно з БО "Фонд "Енергетична Дія для України" — для встановлення сонячних електростанцій та систем накопичення енергії в лікарнях;

La Roche-Posay з БФ "Таблеточки" — для допомоги онкохворим дітям;

Matrix з БФ "Твоя опора" — для проведення заходів психоемоційної підтримки та безкоштовних майстер-класів щодо догляду за волоссям для ВПО.

У 2023 році компанія планує продовжувати гуманітарну програму, допоки триває війна в Україні, та забезпечити додатково щонайменше 250 000 засобів для гігієни, фокусуючись на підтримці українців, які виїхали з окупованих територій або перебувають у деокупованих і часто обстрілюваних регіонах.

Cторінка L'Oréal Україна у Facebook https://www.facebook.com/LorealParisUkraine

https://www.loreal.com/uk-ua/ukraine/

Про L’Oréal Україна

L’Oréal Україна є одним із лідерів на косметичному ринку. L’Oréal Україна — окрема юридична особа у складі Групи L’Oréal, яка була заснована у 2004 році.

В унікальному портфоліо компанії — всесвітньо відомі бренди, як-от: La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, NYX PMU, Lancome, Yves Saint Laurent Beauty, Giorgio Armani Beauty, Kerastase та інші.

Соціальна місія компанії L'Oréal, спрямована на вирішення важливих для суспільства питань, є частиною ДНК її корпоративної відповідальності.

12 жінок-науковиць отримали премію в межах програми "Для жінок у науці" з 2018 року. 164 жінки здобули професію перукарки завдяки загальноосвітній програмі "Краса для всіх" з 2017 року. 200 000 гелів для санітарної обробки було доставлено під час пандемії COVID-19 у 2020 році. З початку війни Росії проти України компанія забезпечила українців 600 000 засобів для гігієни та планує доставити ще 250 000 од.