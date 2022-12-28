Епіцентр передав МОЗ чергову партію з десяти автомобілів швидкої допомоги

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Нові реанімобілі отримали центри медичної екстреної допомоги Херсонської, Житомирської, Волинської та Сумської областей, а також військові медики підрозділів сил оборони.

Ці швидкі були придбані в межах благодійної ініціативи “Рятуємо життя”. Вона реалізується компанією “Епіцентр” спільно з покупцями, партнерами та постачальниками, які донатять на швидкі й таким чином дякують медикам. Загалом з серпня цього року компанія профінансувала та передала 30 реанімобілів для потреб медицини катастроф на суму понад 80 млн грн.

“В рамках нашої благодійної ініціативи передаємо МОЗ чергову партію швидких. І ми продовжуватимемо допомагати медикам рятувати життя стільки, скільки це буде потрібно. Наступну партію з 10 автомобілів виробник обіцяє виготовити вже до середини січня. Закупівля автомобілів швидкої допомоги відбулася завдяки об’єднанню зусиль компанії “Епіцентр”, її партнерів, постачальників та покупців. В цьому єднанні та взаємопідтримці відображається сила і міць українського народу. І дуже символічно, що ми передаємо ці автомобілі, коли світ відзначає Різдво. Це час, коли людство дивиться в майбутнє з надією і вірою на спасіння, а українці - ще і з великою мрією про мир і перемогу”, - зазначила під час передачі швидких засновниця та голова ТОВ “Епіцентр К” Галина Герега.

Передані автомобілі швидкої медичної допомоги на базі Citroen Jumper класу С завдяки своїй ергономічності та технічним характеристикам отримали позитивні відгуки від працівників охорони здоров'я. Машини обладнані дефібриляторами, електрокардіографами, пульсоксиметрами, інфузоматами, глюкометрами, стаціонарними балонами з киснем і портативними апаратами ШВЛ. Це дозволяє медикам проводити реанімаційні дії безпосередньо в кареті швидкої.

“Ми вдячні відповідальному бізнесу і його клієнтам за підтримку системи охорони здоров’я в надскладний для всіх нас час. Знаю, вам також непросто, але впевнений, що спільними зусиллями ми вистоїмо, переможемо і відновимо нашу країну. Автомобілі, які ми отримували раніше від компанії “Епіцентр”, уже рятують життя українців, постраждалих від дій країни-агресора, тому насправді кожен донат, великий і маленький, — не про гроші, а про спасіння цілих родин”, - додав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Епіцентр продовжує благодійну ініціативу у мережі торгових центрів і закликає доєднуватись усіх небайдужих для підтримки країни та медиків, які щодня рятують життя українців.