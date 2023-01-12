Дистанційне навчання під час війни

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Робота вчителя або репетитора в нинішніх реаліях України стала дуже складною. Регулярні обстріли міст, перепади електроенергії — все це становить серйозні проблеми навчанню, проте не робить його неможливим. Українці поступово призвичаюються до суворих обставин, знаходячи кмітливі виходи. Втім, якщо ви не уявляєте, як краще організувати навчання зараз, ми вам підкажемо.

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Перше, про що треба думати як вчителям, так і директорам закладів — формат роботи. Ми звикли до стандартного навчання безпосередньо в школі, але пандемія коронавірусу змінила це, додавши до нашого життя дистанційне навчання. Такий варіант актуальний зараз, хоча можуть виникати проблеми — через відключення світла не всі зможуть рівномірно вчитись.

Саме тому варто спробувати змішане навчання. Учням доведеться і самостійно опрацьовувати матеріал вдома, і відточувати навички, зокрема практичні, на уроках в школі. Для цього вчитель (чи керівництво школи) має розпланувати навчання так, аби діти могли навчатись в школі, маючи світло. Самостійна робота вже залежатиме від них.

Змішане навчання поділяється на кілька форматів:

Ротаційна модель — в ній діяльність учнів онлайн та офлайн замінює одна одну. Наприклад, діти мають самостійно опрацювати частину матеріалу, а дискусійні моменти (або ті, які не вдалось осягнути одразу) обговорити з вчителем.

Гнучка модель. За такої системи навчання учні вчаться індивідуально онлайн, а вчитель контролює їхню діяльність та допомагає за необхідності.

Особистісно орієнтована модель. Навчання підбирається індивідуально — діти вчаться очно, паралельно працюючи з онлайн-ресурсами або курсами. Такий вид освіти підходить для поглибленого вивчення предмету чи екстернатного навчання.

Модель збагаченого віртуального середовища. Освітній процес в основному проходить в режимі онлайн згідно з дистанційними курсами. Модель може застосовуватись як індивідуально, так і для всього класу — залежить від застосування. В індивідуальному плані учень самостійно може відвідувати окремі уроки, а при застосуванні для всього класу урок проводиться на початку і в кінці опрацювання теми, під час захисту проєктів чи обговорення окремо взятих тем.

Дистанційна форма навчання: безпека дітей та викладачів

Під час пандемії коронавірусу ми намагались обмежити спілкування вживу з іншими людьми, переходячи в онлайн. Зараз ситуація теж змушує сидіти по домівках, а то й взагалі в укриттях.Через це дистанційне навчання є найбезпечнішим варіантом наразі — батьки контролюватимуть своїх дітей та заберуть їх до укриття за необхідності.

В таких умовах робота вчителів та репетиторів стала майже однаковою. Чи не головною відмінністю є те, що репетитор працює здебільшого з однією дитиною, тоді як вчитель має пояснювати матеріал для цілого класу, в якому може бути і більше 20 дітей. В таких умовах викладачу важливо скласти план занять, аби навчання залишалось ефективним.

Не забувати про те, що дітям необхідно спілкуватись. Люди взагалі соціальні істоти, тож перебувати на самоті тривалий час буде складно. Давайте можливість поговорити, запровадьте "ігрові перерви" — це підвищить настрій в колективі, а відтак і здатність засвоювати новий матеріал.

Не завантажувати завданнями. Так, необхідно засвоїти матеріал, але це не означає, що дитина зможе зробити купу задач з математики, перекласти текст з англійської, вивчити нові дати з історії тощо. Задавати завдання слід дозовано.

Тримайте в тонусі. Продовження попереднього пункту, адже домашнє завдання дозволяє учням самостійно опрацювати тему. Тож зовсім не задавати "домашку" не можна — хіба що ви пересвідчились, що діти ще на уроці засвоїли матеріал.

Проблеми учнів при дистанційному навчанні

Вчитись онлайн — не найпростіше для дітей, а в умовах війни та через відключення світла це стає ще складніше.

Вимкнення електроенергії. Через це страждає вся Україна. Щодо учнів, то вони не зможуть бути на всіх уроках онлайн.

Брак спілкування. Діти можуть переписуватись, сидячи в себе вдома, але це не замінить живе спілкування, як при візитах школи.

Небезпека та спуски в укриття. Ця обставина не дозволяє повноцінно поринути в навчання, залишаючи відчуття тривоги.

Єдина проблема, яку можливо вирішити вчителю або батькам — нестача спілкування. Для цього можна організовувати нечасті уроки в школі, аби школярі могли побачитись, поспілкуватись та опрацювати те, що не вдалось засвоїти самостійно. Це варто робити в безпечних умовах та при наявності світла.

Платформи для навчання онлайн

Перехід на дистанційну освіту відбувається вже досить довго, тому існує безліч додатків, які дозволяють вчитись онлайн.

Zoom. Найпопулярніша програма для проведення уроків онлайн. Має можливість підключати велику кількість людей, а вчитель може налаштувати все для найкращого засвоєння матеріалу.

Google Classroom. Програма, яка заміняє щоденник та журнал відвідуваності. Вчитель відзначає, хто був присутнім на уроці, а також задати домашнє завдання.

Kahoot — онлайн-ігри з англійської мови для молодших та середніх класів.

Slides.com — сервіс для створення інтерактивних презентацій. Знадобиться як вчителю, так і учням.

Це лише мала частина інструментів, завдяки яким можна навчатись онлайн з комфортом. Якщо хочете ознайомитись детальніше, радимо глянути огляд сайтів для навчання.

Наостанок відзначимо, що через складні часи вчителі повинні не забувати про підтримку дітей. Жахи, які відбуваються в Україні, непросто пережити деяким дорослим, не кажучи вже про дітей. Звертайте увагу на їхні проблеми, робіть поблажки (якщо це не лінь чи хитрість), спілкуйтесь — все це допоможе підтримувати більш звичний стиль життя.