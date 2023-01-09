Строительная реформа дает городам и общинам инструменты борьбы с пирамидами и аферами, — СМИ

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Реформа в области градостроительства дает местному самоуправлению и общинам реальные инструменты контроля за строительным рынком для эффективной борьбы с пирамидами и аферами на нем. Об этом говорится в материале информационного агентства "РБК-Украина" — "Строительные пирамиды. Зачем реформа дает местному самоуправлению инструменты контроля".

"В течение десятилетий местные общины в Украине не имели никаких инструментов влияния на строительную сферу, следствием чего стали многочисленные схематозы, аферы, пирамиды и полный строительный произвол. Выступавшие против этого активисты не могли заставить местных чиновников остановить незаконные строительства, которые разрастались по всей стране как грибы после дождя. Все что могли сделать неравнодушные граждане — это выходить на пикеты под такие застройки и акции протеста под местные администрации. Где людей затравливали тетушками, избивали и калечили, а местные чиновники делали вид, что ничего не видят", — напоминают авторы.

Они отмечают, что при этом местные чиновники выделяли землю под незаконные стройки, или закрывали глаза на ее захват. А управление градостроительства и архитектуры на местах выдавали на них градостроительные условия и ограничения (ГУО), одновременно игнорируя и стройки с многочисленными нарушениями тех же ГУО.

В качестве примера результатов такого подхода в статье приводится печально известная "пирамида Войцеховского, которая построила 42 незаконных ЖК и в результате оставила без жилья и вложенных денег 15 тыс. семей.

"Строились эти ЖК откровенно незаконно, из-за договоренностей с местными чиновниками. Именно этим объясняется тот факт, что несмотря на многочисленные публикации в СМИ, чиновники игнорировали такие сигналы и не делали ничего для остановки произвола. Кстати, показательна типичная реакция местных чиновников на разоблачение этой кричащей аферы из серии "я не я и дом не моя". В частности, в КГГА ее прокомментировали так: "За практически десятилетие создалась пирамида, масштабы которой трудно переоценить". Словно проблема сама "создалась", а КГГА здесь вообще ни при чем…" — констатируют СМИ, приводя еще несколько фактов строительного произвола в разных городах страны.

В издании подчеркивают, что поступать так местные чиновники могли, потому что не имели четко прописанных обязанностей контролировать застройки на своей территории. А у общины не было прозрачных инструментов для контроля за выдачей разрешительных документов.

"Реформа решает оба этих вопроса. Она вводит открытый электронный реестр застроек, где каждый гражданин сможет увидеть, кем именно выдавались документы на строительство. И где активисты смогут подавать жалобы, которые обязательно будут рассмотрены. Таким образом, местные чиновники не смогут перекладывать с себя ответственность за незаконное строительство. А права общин будут расширены, ведь они получат инструмент контроля за чиновниками. Одновременно реформа четко прописывает права, обязанности и полномочия местных властей в строительных вопросах. И представители самоуправления получают действенный инструмент для остановки незаконных строек и даже сноса уже построенных неправомерных объектов. Таким образом, Украина получит реальное усиление местного самоуправления, которое, наконец, будет защищено и получит все средства для борьбы с незаконными застройками", — резюмируется в материале.