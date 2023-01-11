Тактическая куртка: все, что вы хотели о ней знать

Непросто отыскать более продуманное, технологичное и надежное изделие, чем тактическая куртка. В чем ее основные особенности и преимущества? По каким параметрам ее следует выбирать и где лучше покупать? Обо всем этом – в нашей сегодняшней статье.

Related video

В армии теплая одежда — не только элемент униформы, но и необходимый атрибут комфорта. Важно, чтобы элементы обмундирования были при этом легкими, влагонепроницаемыми и износостойкими, не сковывали движений. От этого зависит в том числе эффективность выполнения боевых задач военнослужащими. Вот почему куртка тактическая должна быть настолько продуманной.

Из чего состоит тактическая куртка?

Изделие должно отвечать высоким требованиям функциональности и комфорта, поэтому для него используются самые лучшие материалы:

Софтшелл — синтетическая ткань, подходящая даже для экстремальных условий эксплуатации, с верхним водоотталкивающим и ветрозащитным слоем, пористой мембраной для воздухообмена и слоем утеплителя.

Флисовая подкладка — дополнительный слой утеплителя в зимней куртке.

Преимущества тактической куртки

Тактические куртки разработаны для военных, так что в них каждая деталь продумана. По этой причине изделия ценят не только армейцы, но и любители активного отдыха.

Преимущества такой куртки:

Влагонепроницаемость даже под ливнем и обильным снегопадом.

Защита от холода: для зимней куртки — до -40°C, что позволяет лежать на промерзшей земле или снегу и при этом избегать переохлаждения, промокания одежды.

Защита от штормового ветра.

Износостойкость без вытирания и выгорания, разрывов из-за механических повреждениях.

Комфорт: легкая и необъемная ткань с мягкой подкладкой позволяет двигаться свободно.

Анатомический крой для плотного прилегания к телу, дополнительные липучки (велкро) для минимизации потерь тепла.

Способность маскироваться: "имитационная" — когда объект сливается с фоном, "искажающая" — когда целостность зрительного восприятия объекта нарушается. Маскировка достигается за счет расцветки: пикселя, камуфляжа или ландшафтных оттенков.

Как выбрать и где купить тактическую куртку?

Расцветку тактической куртки стоит выбирать, исходя из условий местности, где она будет использоваться, а также основываясь на роде войск военнослужащего.

Летняя облегченная куртка позволяет сохранять тепло ночью и помогает избегать укусов насекомых. Зимняя – рассчитана на экстремальные условия использования.

Благодаря правильным лекалам тактические куртки от производителя "Моментум" соответствуют стандартизированным параметрам и отшиваются в широком диапазоне от 44-го до 60-го размера. Производитель имеет официальную лицензию на пошив тактической одежды, так что в надежности изделий можно не сомневаться.

Выбирайте тактическую куртку по всем необходимым параметрам и приятным ценам прямо сейчас и только в интернет-магазине "Моментум".