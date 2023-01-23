СБУ будет расследовать факт утечки контрактов Минобороны с поставщиками питания – Касай

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СБУ будет расследовать утечку в СМИ данных контрактов Минобороны с поставщиками услуг питания для военных, ведь эти документы закрыты и могут быть использованы врагом. Об этом "Українським Новинам" заявил народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Геннадий Касай, пишет "Апостроф".

"Комитет будет завтра собираться, и будет присутствовать министр обороны. Я сегодня читал, что Минобороны будут обращаться в правоохранительные органы, в частности, и в СБУ относительно вопроса, что они видят в этом вопросе (публикация в СМИ оригиналов закрытых контрактов МО и обвинения в адрес Минобороны в закупках услуг питания якобы по завышенным ценам) предательство", – прокомментировал он.

Касай объяснил, что "слитые" контракты могут быть использованы врагом. Такие документы закрыты, согласно требованиям военного времени, ведь содержат сведения о воинских частях и их адресах.

Представители СБУ будут присутствовать на одном из ближайших заседаний профильного комитета, добавил нардеп.

"Привлечем и выслушаем наши правоохранительные органы и СБУ, которая в этом процессе тоже должна разобраться", – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, министр обороны Алексей Резников обратился к Председателю Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке с просьбой безотлагательно провести заседание Комитета и расследовать данные контрактов Минобороны, которые появились в СМИ.

В Минобороны также заявили, что информация о распространяемых в СМИ пищевых контрактах имеет признаки умышленных манипуляций и вводит в заблуждение.