На адвоката скандального российского криминального авторитета подана жалоба в КДК адвокатуры, — СМИ

Related video

Волонтер и блогер Назар Приходько подал жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киева на защитника российского криминального авторитета Тамаза Сомхишвили Тараса Думича.

Об этом Приходько написал на своей странице в Facebook, передает издание "Главком".

По его словам, Думич продолжает защищать российского предпринимателя, несмотря на обнародование ГУР МО информации о том, что он гражданин россии, и несмотря на расследование украинских журналистов, которые выяснили, что его предприятия являются подрядчиками Минобороны рф, которые ремонтируют российские самолеты и модернизируют ракеты.

Как напоминает издание "Главком", Назар Приходько уже писал о Тамазе Сомхишвилипо прозвищу Тамаз Тобольский, который требует от киевских властей 4 млрд грн в качестве возмещения за якобы нанесенный ущерб. На самом же деле компания Сомхвишили, подрядившаяся реконструировать Харьковскую площадь, так и не выполнила никаких работ. Известно, что у Сомхишвили есть завод в Грузии, который ремонтирует российские боевые самолеты.

Журналисты, ссылаясь на Приходько, отмечают, что российского криминального авторитета защищает украинский адвокат Тарас Думич.

"Он называет Тамаза Сомхишвили почему-то "британским инвестором", хотя ГУР МО Украины подтверждает российский паспорт Сомхишвили. Адвокат Думич позволяет оскорблять Президента и Министра обороны. Зеленский, по его версии "выступал в сауне перед Януковичем и Медведевым", а Резников "заработал капитал в Москве, работая на Путина"… Я ожидал реакции власти. Но ее нет. Ожидал санкций в отношении российского вора в законе Тамаза Сомхишвили. Но их нет. Я не понимаю, как во время войны украинец может защищать в суде интересы российского криминального авторитета", – цитирует издание "Главком" Назара Приходько.

По словам блогера, недопустимо публично и безнаказанно оскорблять руководство государства, повторяя тезисы российской пропаганды, особенно во время войны. Поэтому блогер подал заявление в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры города Киева.

"Попросил проверить его действия на соответствие украинскому законодательству. Надеюсь, что адвокатское сообщество выгонит этого господина из профессии. Не знаю, в какой стране хочет жить Тарас Думич. Но после нашей победы таким, как он, по моему мнению, в Украине лучше не оставаться", — резюмирует издание "Главком", ссылаясь на блогера Приходько.