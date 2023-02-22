BAYADERA GROUP. Рік незламності країни та бізнесу

2022 рік змінив наші життя… Україна під обстрілами, зруйновані міста, скалічені долі… Рік тому, 23 лютого, українці святкували дні народження та весілля, планували відпустки та майбутнє не підозрюючи, що вранці 24 вони прокинуться від вибухів ракет. А зараз новий лютий 2023 року. Ми вистояли цілий рік і довели, що українці — незламні.

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Вмить життя стало іншим назавжди. Вже в перші тижні бізнес став на паузу через зупинку операційної діяльності та виробничих процесів, каналів поставок і збуту, руйнування на підприємствах і логістичних складах, підвищення цін на енергоносії, зростання собівартості виробництва тощо. Невідкладно 156 співробітників було мобілізовано до лав ЗСУ та в ТрО. В таких умовах холдинг прийняв усі ризики та збитки на користь збереження економіки країни та людей. Першою реакцією компанії була оперативна сплата податків до бюджету. Крім того, термінове перерахування 5 мільйонів гривень на рахунок ЗСУ у Нацбанку та виплата заробітних плат. Також, оперативно було скасовано ліцензію на виробництво горілки в Білорусі. З дня вторгнення і дотепер власники Компанії та топменеджмент залишаються в країні разом із командою.

В березні було введено "сухий закон" — заборону на продаж алкоголю в Україні. Майже два місяці, а в деяких регіонах країни і довше, холдинг не вів комерційної діяльності. На 2 місяці зупинилося постачання імпортної продукції, тотально зупинилась логістика експорту. Попри відсутність продажів і суттєві збитки рішенням холдингу ухвалено повну сплату податків, виплату зарплати колективу та виділення фінансової допомоги на потреби ЗСУ, адже це один із головних пріоритетів компанії та громадська позиція акціонерів, керівників та співробітників.

Частина філій, що перебуває або перебувала під окупацією зазнала втрат по безповоротній дебіторській заборгованості. У зонах бойових дій були розгромлені та пограбовані торгові точки з повною втратою товару. Крім того, склади холдингу та офіси потрапили під атаки військ та мародерства російського агресора. Як наслідок — втрачено продукцію, обігові кошти, корпоративні автомобілі, вантажну техніку, оргтехніку та ін. Найбільше постраждали філії у Чернігові, Сєвєродонецьку, Маріуполі, Мелітополі, Херсоні. На Півдні — обстріляний окупантами цех первинної переробки винограду ПАТ Радсад та потужності ТОВ Миколаївський коньячний завод, зокрема й цех перекурки коньячних спиртів. Виробниче обладнання, системи кондиціонування та охолодження прошиті уламками снарядів. Найболісніше — це поранення працівників та найжахливіше — це смерть співробітниці прямо під час збору врожаю від ворожого обстрілу.

Оговтатись було складно, проте для усіх урок війни один — адаптуйся, щоб вижити. У компанії почали відновлювати виробництво та робочі процеси щойно це стало можливо з першими успіхами ЗСУ на Київщині, на Харківському напрямку, а далі на Півдні та в Херсоні. З травня поступово відновилось виробництво на заводах: Національна горілчана компанія, Миколаївський коньячний завод, виноробня KOBLEVO, а згодом — імпорт та експорт.

Попри воєнні дії, виноградарі продовжують дбати про угіддя. У 2022 році було зібрано понад 16 500 тонн винограду, вино з якого можна буде спробувати вже у 2023-му.

Щойно ситуація відносно стабілізувалась, ворог змінив тактику. Компанія як і всі українці стикнулись з блекаутами, дефіцитом комплектуючих і сировини. Керівництво оперативно відреагувало на виклик, забезпечивши усі філії і виробництва генераторами.

За даними Державної фіскальної служби України холдинг BAYADERA GROUP є найбільшим платником податків в алкогольній галузі України. З 24 лютого 2022 року по 23 лютого 2023 Компанія сплатила понад 3,4 мільярди гривень податків до держбюджету.

Компанія концентрує зусилля на фінансовій допомозі українській армії, яка за рік війни склала 24,4 мільйони гривень. На ці кошти були придбані БПЛА, квадрокоптери з тепловізорами, дизельні генератори, портативний апарат для судинної хірургії, ліки, техніка, амуніція, засоби захисту тощо. Компанія і надалі буде продовжувати переказувати кошти на потреби ЗСУ, а згодом і на відбудову країни.

Щодо ситуації на алкогольному ринку у 2022 через великий дефіцит скла зникло багато тіньових гравців, тому компаніям, які працюють легально і платять податки, вдалося компенсувати всі негаразди воєнного часу та майже не втратити обсягів виробництва / продажів порівняно з минулим роком. Це зайвий раз підкреслює, що боротьба з нелегальним ринком алкоголю дуже сильно сприяє дисциплінованій сплаті податків, зберігає робочі місця та навіть у скрутні часи наповнює державний бюджет.

Результати BAYADERA GROUP у 2022 році:

безперечне лідерство в категорії горілка з 2009 року. Частка ринку у 2022 році в категорії горілки складає 34,5% (продажі в пляшках 0,5л 40%).

ТОП 2 експортерів горілки України з часткою 23%.

Частка ринку в категорії вермути 42% (продажі в пляшках 1 л). Частка в експорті українських вермутів складає майже 23%.

Відкрито європейське представництво BAYADERA POLAND.

Провідні горілчані бренди ПЕРША ГІЛЬДІЯ, HLIBNY DAR, ВОЗДУХ, КОЗАЦЬКА РАДА об’єднались для спільної благодійної ініціативи: "ЗА ПЕРЕМОГУ! ЗАДОНАТЬ!" https://zadonat.com.ua/, щоб допомогти нашим воїнам. Відтак з жовтня 2022 року по січень 2023 включно 10 грн з кожної пляшки були перераховані на потреби армії. За час кампанії вдалося зібрати понад 4 000 000 гривень. Зібрані кошти були передані до фонду компетентної допомоги армії "ПОВЕРНИСЬ ЖИВИМ". На ці гроші фонд придбав та передав для 80-ої окремої десантно-штурмової бригади необхідні квадрокоптери, а для 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади — сучасні радіостанції. Крім того, фонд купив 2 радіолокаційні відео екстрактори, котрі автоматично виявляють цілі та визначають їх координати. Саме такі пристрої використовують для захисту нашого неба. Тож ми разом укріпили ППО з Півдня. І це обладнання вже рятує життя українцям. Для Сумської військової бригади було закуплено 26 наборів для розмінування. Виходячи з того, що Україна визнана найбільш замінованою територією у світі, ці речі дуже потрібні на фронті. Щиро дякуємо усім, хто долучився до ініціативи та завдяки покупкам наших брендів зробив свій особистий внесок у Перемогу!

Від 2023 року ми очікуємо постійних змін. Ми вже навчилися пристосовуватись до такого форс-мажору, як війна, яка ламає всі звичні стереотипи. Тож ми готуємось бути гнучкими у всіх аспектах, та з оптимізмом дивимось в майбутнє, працюючи на Перемогу.

BAYADERA GROUP створено у 1991 році. З 2008р. компанія залишається лідером алкогольного ринку України та одним з найбільших експортерів горілки завдяки ТМ HLIBNY DAR та KOЗAЦЬКА PAДA. Наразі компанія — єдиний в країні виробник широкого спектру алкогольних продуктів, а саме: горілки, коньяків, вин, вермутів та ігристого.

Новини компанії: https://www.facebook.com/BayaderaGroup

Інтернет-магазин: https://bayadera.ua/

З повагою, пресслужба BAYADERA GROUP

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