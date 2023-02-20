Сурков ломает мифы о "Минске", а Кадыров скрывает потери: у пропаганды РФ трудности

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Последние дни весьма насыщены на политические и не только события. Чего стоят только заявление главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу потерь армии РФ на войне и признания российского чиновника Владислава Суркова относительно "Минских соглашений". Еще и Александр Лукашенко меняет настроение от воинственного к мирному всего за одну пресс-конференцию. Детальнее об этом информирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

На пропагандистском фронте не без сложностей

Одной из новых проблем российской пропаганды безусловно стали откровения Владислава Суркова, бывшего помощника президента России Владимира Путин. Он, будучи причастен к формированию "Минских соглашений", подписанных еще в 2014 году, признал – они изначально оценивались как "недееспособные". По его словам, он сразу понимал, что "они не будут выполняться".

Таким образом, Сурков лично разрушил один из важнейших столбов кремлевской пропаганды. В один момент оказалось, что Ангела Меркель, которая признавала "Минск" попыткой Украины потянуть время, не врала. А вот по всей российской власти, включая Путина, который только в начале декабря жаловался на "коварство Запада", есть вопросы.

Пока же получается, что последний аргумент в пользу необходимости начала агрессии разрушен. Бред по типу "денацификации" слушают лишь сторонники Соловьева, а, следовательно, призывать новых граждан идти на фронт и умирать за желания Путина станет труднее.

Хотя у многих россиян достаточно короткая память. Это демонстрирует тот факт, что большинство из них уже забыли, как год назад, за неделю до вторжения в Украину, представители Кремля всячески убеждали, что против войны. За "миротворца" выдавал себя и сам Путин. 15 февраля 2022 года он сказал, что Россия войны не хочет.

"Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которых должна быть договоренность по обеспечению равной безопасности всех, включая нашу страну", — говорил он.

А 24 февраля отдал приказ войскам ворваться на территорию суверенного украинского государства. Хотя так за год ничего и не достиг – кроме огромных потерь.

Следует молчать или призывать к переговорам

Однако тема потерь русской армии очень не нравится русским пропагандистам. Именно поэтому из-за главы Чечни Рамзана Кадырова губернаторам других областей России тонко намекнули — пора еще больше скрывать количество приходящих из Украины цинковых гробов.

"Не нужно манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком регионе погибло столько, а в другом – столько. Призываю власти на местах заниматься решением вопросов семей погибших и пострадавших бойцов, и не комментировать потери", — призвал Кадыров.

Однако в его словах отчетливо виден другой посыл: россиянам стоит смириться и молча умирать за чужие амбиции. Именно это, собственно, оккупанты и делают – в частности, под Угледаром и Бахмутом, где сотнями и тысячами умирают в считанные дни, пытаясь выполнить чьи-то нереалистичные приказы.

Но об огромных суточных потерях – от 500 до 1000 человек – в России предпочитают молчать, к чему и призывает Кадыров.

Не молчит и другой путинский "мальчик по вызову" — белорусский диктатор Александр Лукашенко. 16 февраля он заявил журналистам, что воевать с Украиной не будет: если, конечно, не произойдет провокация, и украинские военные не "придут убивать моих людей".

За показной воинственностью Лукашенко довольно трудно скрывать отчаяние. В то же время он транслирует кремлевские нарративы по характеру войны и призывает к переговорам. При этом он почему-то выбрасывает из возможного диалога украинские власти, поощряя присоединяться к нему Запад.

Судя по всему, Кремль с помощью белорусского политика пытается еще раз расшатать единство власти, армии и народа Украины, однако такая тактика – далеко не новая. Очевидно, пропагандисты еще раз ощущают "кризис жанра".