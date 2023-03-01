Держим энергетический фронт: в Clear Energy Group подвели итоги первого года полномасштабной войны

Несмотря на военное положение, компании удалось реализовать целый ряд проектов в области "зеленой" энергетики и управления отходами.

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Об этом сообщил в Facebook основатель Clear Energy Андрей Гриненко.

Так, в 2022 году специалисты Clear Energy возглавили строительство одной из самых мощных тепловых станций в Европе. Энергообъект в городе Ахтырка построили за 96 дней, буквально в чистом поле. При полной нагрузке работа тепловой станции мощностью 40 МВт позволит Украине экономить около 20 млн м3 газа за отопительный сезон.

"Это наш вклад в энергонезависимость страны. Пока ВСУ защищают Украину на передовой, мы надежно держим энергетический фронт, обеспечивая свет и тепло в домах украинцев. Своим трудом мы стремимся доказать, что Украина проживет без российского газа", — отметил основатель группы компаний Clear Energy Group Андрей Гриненко.

[ + – ] Clear Energy Group: "Это наш вклад в энергонезависимость Украины" [ + – ] Clear Energy Group: "Это наш вклад в энергонезависимость Украины" [ + – ] Clear Energy Group: "Это наш вклад в энергонезависимость Украины" [ + – ] Clear Energy Group: "Это наш вклад в энергонезависимость Украины" [ + – ] Clear Energy Group: "Это наш вклад в энергонезависимость Украины" [ + – ] Clear Energy Group: "Это наш вклад в энергонезависимость Украины" [ + – ] Clear Energy Group: "Это наш вклад в энергонезависимость Украины"

Также в 2022 году специалисты компании совместно с НАК "Нафтогаз Украины" построили и запустили современную биогазовую станцию на Грибовицком полигоне возле Львова. Новый энергообъект мощностью 330 МВт может заменить более 800 тысяч кубов природного газа. Такие объемы обеспечат "зеленой" энергией более 700 домохозяйств.

"Это был опасный объект. Возгорания из-за накопления газов было здесь довольно частым явлением. Все помнят, как во время пожара в 2016-м на полигоне погибли трое работников МЧС. Мы рады, что можем это исправить. Теперь эти 38 гектаров свалки безопасны для окружающей среды и людей", — прокомментировал Андрей Гриненко.

В 2022 году Clear Energy завершила строительство двух котельных – в Чернигове (9 МВт) и в Житомире (6 МВт). Оба объекта были запущены в отопительный сезон. А также полностью восстановили и запустили уничтоженные агрессором объекты в Чернигове.

Дополнительно:

Clear Energy Group является одной из ведущих компаний Украины в секторе возобновляемой энергетики и управления отходами. Ежегодно энергообъекты Clear Energy производят более 100 млн кВт "зеленой" энергии.