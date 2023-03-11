"Владеют украинцы": в "Париматч" обратились к Зеленскому по поводу решения СНБО

В компании отметили, что с начала войны бренд Parimatch прекратил деятельность на территории России, запретил использование бренда, технических решений компании и любое присутствие на территории страны-агрессора.

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10 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций в отношении 120 физических и 287 юридических лиц. Среди них оказалась и украинская компания "Париматч". Коллектив "Париматч" обратился к президенту по поводу решения СНБО, пишут Факты.

"Париматч — бренд, который был создан украинцами, который развивается украинцами, в котором работают и которым владеют украинцы. В марте 2021 года компания получила лицензии на осуществление букмекерской деятельности и онлайн казино. За два года было уплачено более 850 млн грн. налогов, сборов и лицензионных платежей в госбюджет Украины", — говорится в официальном обращении.

В компании отметили, что с начала войны бренд Parimatch прекратил деятельность на территории России, запретил использование бренда, технических решений компании и любое присутствие на территории страны-агрессора.

"Подтверждением указанного является официальное заключение и заключение международной юридической компании Mayer Brown. Кроме того, в декабре 2022 года компания выиграла суд по защите деловой репутации против СМИ, которые манипулировали и откровенно фальсифицировали факты с целью разрушения деловой репутации", — отметили в компании.

Там также добавили, что ООО "Париматч" на постоянной основе помогает стране в борьбе с врагом и поддержке населения.

"Постоянная помощь оказывается вооруженными силами Украины, Силам территориальной обороны, Главному управлению разведки, Государственной пограничной службе, Силам Специальных операций, государственным и частным благотворительным Фондам. Компания имеет многочисленные государственные и военные благодарности, включая Президента Украины. Общая сумма помощи составляет более 500 млн грн.", — говорится в обращении к президенту.

Там также указано, что создано давление на компанию, а именно: блокируется работа платежных систем, оказывается влияние на банковскую систему и ее менеджеров; создается основа для открытия уголовных дел по тяжким статьям, таким как государственная измена, осуществление коллаборационной деятельности работникам компании и партнерам; неоднократно в соцсетях и медиа распространялась манипулятивная и недостоверная информация, фальсифицировались данные относительно компании, ее владельцев с целью разрушения деловой репутации и освещения компании в негативном свете.

"Считаем, что это спланированная компания против ООО "Париматч" и коллектива, бренда Parimatch и против всего украинского бизнеса в целом", — говорится в обращении. Также коллектив компании обратился к президенту Украины, который является гарантом соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, с просьбой поручить проверку изложенных фактов.

"Мы готовы к публичному обсуждению, готовы ответить на все вопросы медиа и правоохранительных органов, а также готовы защищать свою позиции в суде", — призвал коллектив "Париматч".