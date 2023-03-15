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Инновационный центр реабилитации для раненых военных RECOVERY открыт в городе Днепр. Это первый центр национальной сети RECOVERY, основанной Виктором и Еленой Пинчуками. До конца текущего года 10 центров RECOVERY заработают в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской (2 центра), Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях. На проект RECOVERY учредители уже направили 11,5 млн долларов, пишет OBOZREVATEL.

Центр RECOVERY уникален. Он построен по самым высоким международным стандартам. Здесь установлено современное физиотерапевтическое оборудование, залы физической реабилитации оснащены инновационным оборудованием с виртуальной реальностью, которое обеспечивает обратную связь с пациентом. Комплекс тренажеров и аппаратов для реабилитации покрывает весь спектр возможных функциональных нарушений пациентов (в том числе – полученных в результате минно-взрывных травм) и на высоком технологическом уровне помогает восстанавливать их.

В Днепре открылся реабилитационный центр национальной сети RECOVERY

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие пострадавшие защитники и защитницы, нуждающиеся в дальнейшем лечении и реабилитации, попадают именно в прифронтовой Днепр. Реабилитация требуется с первого дня, ведь от своевременно проведенных реабилитационных мероприятий зависят результаты восстановления утраченных функций и качество жизни пациентов.

В Днепре открылся реабилитационный центр национальной сети RECOVERY

В центре RECOVERY в Днепре первые пациенты уже проходят реабилитацию. Здесь произведен ремонт отделения физической и реабилитационной медицины, палаты оборудованы с учетом требований инклюзивности. Установлены многофункциональные кровати с электроприводом и мебелью для удобного и удобного пребывания пациентов. Центр обустроен 30 койками, поэтому за год более 600 раненых военных смогут получить здесь комплексную реабилитационную помощь.

В общей сложности реабилитационную помощь в центрах RECOVERY по всей стране смогут получить более 11 тысяч пациентов в год.

В Днепре открылся реабилитационный центр национальной сети RECOVERY

В первый день работы центра RECOVERY в Днепре его посетил бизнесмен и основатель проекта Виктор Пинчук. Он встретился с военными, проходящими реабилитацию, и врачами.

Виктор Пинчук, основатель проекта RECOVERY:

"Наши Герои рискуют собственными жизнями, защищая свободу и будущее Украины. Для нас с моей женой Еленой честь помочь им вернуться к полноценной жизни после ранений. Война, к сожалению, показала, что реабилитация и поддержка раненых военных станет важной задачей на годы вперед". Это требует системного подхода и помощи частного сектора, поэтому мы решили максимально быстро создать сеть самых современных реабилитационных центров по всей Украине на базе государственных клиник. Уникальность центров RECOVERY – в синергии профессионализма украинских специалистов-реабилитологов и инновационного оборудования, благодаря чему реабилитация в Украине выйдет на совершенно новый уровень".

Алла Пивник, Заведующая реабилитацией физической реабилитационной медицины, руководитель мультидисциплинарной команды г. Днепр :

"В нашем центре RECOVERY появилось сверхсовременное оборудование, с виртуальной реальностью, оборудование, которое обеспечивает обратную связь с пациентом. Функциональность нового оборудования – очень разнообразна. Каждый аппарат – это просто космический корабль! Это, безусловно, позволит более эффективно восстанавливать тех, кто нуждается в реабилитации.

Реабилитация – это о жизни. Это о функциональности. Это о независимости и самостоятельности".

О проекте RЕCOVERY

RECOVERY (англ.) – восстановление, возвращение к жизни.

Английское название проекта RECOVERY выбрано не случайно. Именно в Лондоне 28 июня 2022 года супруги украинских филантропов Виктора и Елены Пинчуков представили на аукционе Christie's известную скульптуру "Обезьяна из воздушных шаров (пурпурная)" американского художника Джеффа Кунса.

Скульптура была продана за 11,5 млн долларов. Все эти средства направлены Виктором и Еленой на проект RECOVERY, который включает: создание национальной сети реабилитационных центров для тяжелораненых, реабилитацию военных в партнерских клиниках, сложное протезирование военных, а также международные образовательные программы для специалистов-реабилитологов и другое.

В 2023 году национальная сеть инновационных реабилитационных центров RECOVERY будет включать 10 центров на базе государственных медицинских учреждений в Винницкой, Днепропетровской (2 центра), Киевской, Львовской, Одесской (2 центра), Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях. В качестве партнерских учреждений избраны основные госпитальные базы в этих регионах для оказания реабилитационной помощи военнослужащим. В отдельных учреждениях реабилитационные отделения создаются с нуля, в большинстве – в рамках проекта будет увеличиваться мощность отделений и коечный фонд.

Более 11 000 пациентов в год смогут получить реабилитационную помощь в центрах RECOVERY.