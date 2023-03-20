"Это очень плохой прецедент", — главред Forbes о наложении санкций на Parimatch

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Украинские власти должны четко объяснить причины, почему украинская беттинговая компания Parimatch попала под санкции, потому что это выглядит очень плохим прецедентом, когда одним решением без каких-либо объяснений закрывается крупный бизнес, который строился почти 30 лет.

Об этом заявил главный редактор украинского Forbes Борис Давыденко.

Как известно, 10 марта 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на 120 физических и 280 юридических лиц. Среди них к удивлению многих людей оказалась крупнейшая украинская беттинговая компания Parimatch.

"Большинство из них имеют российское происхождение или работают в России, и все они имеют отношение к игорному бизнесу. Что в этом перечне делает украинская компания Parimatch, основанная в Киеве в 1994 году?", — говорит Давыденко.

По его словам, несколько участников игорного рынка объясняют такое решение тем, что компания Parimatch прилагала много усилий по недопущению на украинский рынок российского букмекера 1xBet, из-за чего последний отомстил тем, что добился включения Parimatch в санкционные списки СНБО.

"Parimatch попал в санкционный список не без помощи конкурентов и врагов. В 2022 году российская беттинговая компания 1xBet пыталась выйти на украинский рынок. И якобы Parimatch приложил очень много усилий, чтобы не дать ей это сделать. И теперь 1xBet смог найти пути, как навредить Parimatch", — рассказал главред Forbes.

Parimatch приостановила свою деятельность. "Надолго, возможно, навсегда", — отмечает Давыденко. По его словам, попадание в санкционный список украинской компании – это очень плохой прецедент.

"Получается, что одним росчерком пера можно закрыть бизнес, который строился почти 30 лет. И власти должны конкретно объяснить причины, почему Parimatch в этом списке", — подчеркнул он, добавив, что "в зоне риска все предприниматели, так как можно за несколько дней запретить любой бизнес, выбросить из Украины любую компанию".

Отметим, что Parimatch является крупнейшим налогоплательщиком среди игорного бизнеса в Украине: за 2022 год компания заплатила 334 миллиона гривен налогов и лицензионных сборов, в 2023 году — 485 млн грн. Еще 545 млн грн с начала войны Parimatch перечислил благотворительным фондам и в помощь Вооруженным Силам Украины.