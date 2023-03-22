Щоб Ранок був Добрим, Україні потрібна Сила

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Новинка від сучасної преміальної горілки GREENDAY має назву "Power". GRENDAY "POWER" — це емоційна допомога країні від відомого горілчаного бренду. GREENDAY "POWER" відрізняється від багатьох горілок на патріотичну тематику і швидко набирає своїх прихильників . Їм до вподоби стриманий актуальний дизайн у стилі "мілітарі", за яким відчувається міць і енергія продукту, та незмінна якість, яку тримає попри усіх труднощів GREENDAY.

"Ми несемо відповідальність за свої продукти, тому вкладаємо увесь свій професіоналізм та досвід у розвиток виняткового бренду, який є основою майбутнього успіху у цій галузі", — зазначає власник компанії з дистрибуції Торговий дім "АВ" Фелікс Черток.

Компанія Торгового дому "АВ" (ТМ GreenDay) швидко відреагувала та пристосувалася до сучасних реалій, продовжуючи працювати, попри перебої зі світлом, нестачу робочої сили, комплектуючих. Слід зауважити, що частина українських територій окупована, і там не відбувався продаж. До того ж у березні-квітні 2022 року алкогольні напої не продавалися через заборону з боку держави.

"Попри те, що ринок виробництва горілки в Україні з початку війни значно впав, усі сили Торгового дому "АВ" були спрямовані на те, щоб зберегти клієнтів, із якими працює протягом багатьох років, а також робочі місця для людей. У 2022 році доля продажів GreenDay залишилася на довоєнному рівні", — коментує Фелікс Черток.

І це дає впевненість, що ранок обов’язково буде добрим.