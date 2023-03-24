Издательство "Ранок" выдержало год несокрушимости и подготовило для учеников 6 класса новые учебники

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В течение этого года мы держали и продолжаем держать образовательный фронт Украины, борясь за свободу и право выбирать свое будущее и будущее своих детей. Мы учим и учимся, адаптируемся и совершенствуемся, создавая актуальную учебно-методическую литературу (учебники, пособия, другие учебные материалы), способствующие развитию национального образования и воспитанию нового конкурентоспособного поколения.

Издательство "Ранок" радо сообщить, что подготовленные учебники для 6 класса учреждений общего среднего образования получили гриф "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины" (приказ МОН Украины от 08.03.2023 N° 254) и будут участвовать в конкурсном отборе учебников (кроме электронных) для соискателей полного общего среднего образования и педагогических работников в 2023-2024 годах (5-6 класс).

Ознакомиться с учебниками для 6 классаиздательства "Ранок" можно по ссылкеhttps://i-ranok.weblium.site