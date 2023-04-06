AVANTAGE 7: коли немає місця для компромісів

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Непрості часи вимагають простих і зрозумілих рішень. Менше компромісів і поступок, якщо йдеться про якість товарів та послуг, більше підтримки чесних бізнесів. Усе – задля нашої спільної перемоги на військовому й споживчому полі, заради добробуту держави.

ЯК ВДАЛО ЗАПРАВИТИ ПОВНИЙ БАК

Перше, на що звертає увагу споживач, купуючи пальне – його ціна. Звісно, якщо він уже мав нагоду впевнитися у якості, й вона не викликає у нього жодних питань. Автомобілісти знають, що паливо AVANTAGE 7 – це не лише якість, а й хороші ціни.

У цьому можна переконатися, оперативно перевіривши актуальні ціни на пальне у телеграм-каналі компанії – вони приємно здивують. До зручності споживачів також – можливість придбати паливні картки й талони на газ, аби без проблем наповнити баки якісною продукцією.

До слова, нині триває акція від AVANTAGE 7. При замовленні палива на обсяг більше ніж 300 л, у подарунок можна отримати фірмовий килимок "І ♥ Avantage7". Щоб взяти участь в акції й отримати подарунок, менеджеру із продажів потрібно сповістити промокод "Фокус7".

Цікаво, що компанія відкрита до пропозицій і зауваг споживачів - їх можна спрямувати компанії, написавши відгук напряму керівникові АЗС. У AVANTAGE 7 перевіряють їх усі й розглядають індивідуально. У компанії прислухаються до відгуків і не йдуть на компроміси, якщо йдеться про якість.

ПРО ЯКІСТЬ БЕНЗИНУ

Відомо, що хороше пальне допомагає зекономити і не шкодить техніці. Зовсім нещодавно експерти столичного Інституту споживчих експертиз зайнялися дослідженням ринку й оприлюднили результати перевірки паливно-мастильних матеріалів найвідоміших АЗС України. Насамперед досліджували якість бензину А-95.

У сертифікованій лабораторії проби досліджували на відповідність до нормативів профільного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95 — Євро 5). Зразки перевіряли за основними параметрами: октановим числом, вмістом сірки та об'ємними частинами ароматичних вуглеводнів та бензолу.

Перевірку пройшли не лише всеукраїнські мережі, а й потужні регіональні гравці. Як результат, серед кращих опинилися дев’ять мереж, між ними — AVANTAGE 7. За таких показників двигун працює на повну потужність, й серед автоекспертів це явний маркер заводського європейського палива.

Наступні показники довгого життя двигуна – вміст сірки, ароматичних вуглеводнів і бензолу, — також ретельно вивчалися під час перевірки. До слова, вміст сірки є одним із найважливіших показників довготривалості роботи двигуна, його ресурсу. Мінімальні значення її, окрім інших, виявлено у бензині А-95, придбаному в мережі AVANTAGE 7 (по 6 мг/кг). Експерти кажуть, що це із запасом перекриває допуски Євро 5. За усіма іншими показниками у AVANTAGE 7 тут виявилися одні із найкращих результатів, усі в межах норми, що засвідчило високу якість пального і його оптимальний вплив на збереження ресурсу двигуна. Експерти зійшлися на думці, що бензин мережі — безсумнівно якісний продукт з європейських заводів із глибоким рівнем переробки нафти.

ПРО ЯКІСТЬ ДИЗЕЛЯ

Дослідили експерти й стратегічний ринок дизельного пального. Увага до нього нині є посиленою – адже за рік війни цей ринок пережив кризу зміни каналів постачання й дефіцит ресурсу, а також встиг переформатуватися й стати на "військові рейки".

Що стосується дизельного пального на українських АЗС, то його якість має нині, без перебільшення, стратегічне значення. "Солярка" — це основне паливо транспортної інфраструктури, а також Збройних сил України, і компроміси із якістю тут не лише небажані, а й злочинні. Особливо це може датися взнаки під час морозів, які нерідкі й весною.

Нині чимало підприємств та об’єктів критичної інфраструктури залежать від дизельних генераторів, які працюють під час відключення електрики. Неякісне пальне може швидко призвести до того, що генератор вийде з ладу значно швидше, аніж автомобільний двигун, а ремонтувати його буде непросто й дорого.

Спеціалісти Інституту споживчих експертиз задля дослідження дизельного пального на українських АЗС, відібрали 19 його зразків. У лабораторії вміст пробірок пройшов перевірку на відповідність ДСТУ за найважливішими параметрами: граничною температурою фільтрації, температурою спалаху в закритому тиглі та вмісту сірки.

І знову AVANTAGE 7 підтвердив свою якість, потрапивши до невеликої групи лідерів, довівши свою відповідність всім вимогам ДСТУ 7688:2015. Зокрема, "дизель" не лише відповідав усім нормативам, а ще й мав "запас міцності" за якістю, а також високу морозостійкість.

Ще один показник, який виявився на висоті — температура спалаху дизельного палива. Цей показник відповідає, чи не потрапляли в солярку сторонні компоненти. Чудові результати "у межах норми" отримало дизельне паливо AVANTAGE 7 й за вмістом сірки – небезпечної речовини, надмір якої негативно впливає на паливну систему й екологію.

Усі ці показники — чіткий маркер заводського походження пального і його якості. Тож AVANTAGE 7 ще раз довів, що мережа не йде на компроміси з якістю.

ПРО СІМЕЙНУ ОРІЄНТОВАНІСТЬ І СУПУТНІ ТОВАРИ

Автозаправні станції AVANTAGE 7 давно перетворилися на острівці комфорту, де можна не лише заправити автомобіль якісним бензином, а й зробити зручну зупинку посеред подорожі. Згідно із опитуваннями сімей, які мають автомобіль, при виборі АЗС вони найчастіше обирають станції, на яких буде комфортно з дитиною.

Зручний туалет, кімната матері й дитини, комфортний ресторанний корт, дитячий куточок, вибір продуктів і напоїв, а також товарів для дітей – усе це має значення не менше, аніж якісний бензин на АЗС. І AVANTAGE 7 здатен повною мірою задовольнити попит сімей із дітьми.

До слова, на кожній АЗС AVANTAGE 7 можна придбати супутні товари для автомобіліста: автохімію, рідини для склоомивачів, автомобільні олії, гальмівні й охолоджувальні рідини тощо, — усе, що гарантуватиме безпечну і комфортну подорож.

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