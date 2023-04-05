Лазерная эпиляция – удачный инструмент удаления волос

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Борьба с нежелательными волосами переходит на новый уровень, когда применяются революционные методики, инструменты и оборудование разного типа. Не нужно терпеть болевые ощущения и дискомфорт, ведь работа выполняется с помощью лазера. В центре лазерной эпиляции LaserVille используют оборудование от компании DEKA, а именно МОТUS АХ.

Происходит удаление не только волос, но и волосяных фолликул. Рост волос прекращается, и пациент достигает необходимых результатов. В дальнейшем лазерная эпиляция проводится только для поддержки и закрепления результата. Необходимо несколько процедур, чтобы достичь нужного эффекта и обеспечить гладкую бархатистую кожу на разных участках тела.

Что получают клиенты LaserVille?

Услуги предоставляются как мужчинам, так и женщинам. Мужчины чаще всего вынуждены пользоваться лазерной эпиляцией из-за медицинских показаний. Уже после первых посещений каждый клиент получает:

гарантированный и качественный результат;

комплексное сопровождение;

обслуживание у профильных специалистов;

безопасность и комфорт при выполнении процедуры;

сервис, соответствующий всем последним нормам;

доступные цены.

Заранее специалист проведет осмотр и даст рекомендации по подготовке. Подбирается оптимальный лазер с учетом индивидуальных особенностей и происходит фактическая обработка участка кожи.

Подготовка к эпиляции

За 2 недели нельзя посещать солярий или использовать автозагар. Также нужно прекратить прием антибиотиков. За 2-3 недели запрещено использовать альтернативные способы удаления волос в обрабатываемой зоне, кроме бритья.

Нельзя за 3 дня до начала процедуры воздействовать на обрабатываемый участок кожи средствами, в составе которых есть масло или спирт. В день проведения лазерной эпиляции или за 12 часов до этого необходимо побрить обрабатываемую зону.

Рекомендации после эпиляции

Уже после процедуры необходимо исключить посещение солярия или солнечных ванн как минимум 2 недели. Также нельзя посещать сауну и баню на протяжении 48 часов, как и купаться в общественных бассейнах. Принимать горячий душ также строго запрещено, как и принимать ванну.

Не лишним буде наносить на обрабатываемую зону специальный крем для создания охлаждающего эффекта. Благодаря этому есть возможность "успокоить" зону и исключить любые неприятные реакции. В случае возникновения непредвиденных проблем всегда можно обратиться за консультацией к специалистам.