"Градостроительная реформа повышает прозрачность и помогает бороться с коррупцией", — эксперты USAID TAPAS

Увеличение прозрачности и существенное снижение коррупционных рисков — главные преимущества цифровизации, предусмотренной реформой градостроительной сферы, говорят эксперты USAID TAPAS.

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Градостроительную реформу в Украине (законопроект №5655) поддержал проект USAID TAPAS. Об этом в Twitter сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины-Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает УНИАН.

"Градостроительная реформа (законопроект №5655) является одной из главных для послевоенного восстановления. Я горжусь тем, что мы делаем это вместе с @project_TAPAS. Я уверен, что цифровизация является ключом к прозрачности и подотчетности", — написал Александр Кубраков.

На странице в Твиттер USAID TAPAS отметили, что проект USAID TAPAS с гордостью поддерживает цифровизацию в строительном секторе Украины, включая Единую электронную систему, которая предусмотрена законопроектом №5655. По мнению экспертов USAID TAPAS, такая система отслеживает согласования на протяжении всего процесса строительства, повышая прозрачность и уменьшая коррупцию.

"15 сервисов, которые уже являются частью единой электронной системы, на сегодня сэкономили украинцам 261 миллион долларов. Мы стремимся повышать прозрачность и бороться с коррупцией в строительном секторе", — говорят в проекте USAID TAPAS.

Напомним, USAID TAPAS — это проект "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах", который оказывает поддержку гражданам Украины и украинскому правительству в борьбе с коррупцией в ключевых функциях государственного управления и услугах, а также способствует образованию доверия украинцев к правительству на основе прозрачности, подотчетности и улучшенного качества услуг. Эта поддержка направлена на реализацию видимых и успешных реформ в государственном управлении и услугах для преодоления коррупции в таких ключевых областях, как электронные публичные закупки, открытые данные и электронные услуги. Миссия проекта — противодействовать коррупции через реформу электронного управления в Украине и внедрение лучших мировых практик в сферах электронных публичных закупок, открытых данных и электронных услуг.

Как ранее сообщалось, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков считает, что цифровизация сферы строительства и землепользования, которые предлагает проект закона №5655, является одним из главных элементов Антикоррупционной стратегии.