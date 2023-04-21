Арест Укрнефтебурения: Украине пригрозили судом из-за 16 млрд грн нераспределенной прибыли, — СМИ

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Британская группа JKX Oil & Gas намерена подать в суд на Украину в связи с арестом ее корпоративных прав в добывающей компании "Укрнефтебурение". Об этом сообщил ее генеральный директор Андрей Пасишник, передает "Лига".

По информации журналистов, компании JKX Ukraine BV принадлежат 10% акций ЧАО "ВК Укрнефтебурение", которые она приобрела в 2006 году. В начале апреля эти акции вместе с долями других акционеров – Deripon Commercial, Ariana Business и Ares Systems – попали под арест в рамках расследования дела о незаконном завладении недрами Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения в Харьковской области.

Все корпоративные права передали в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами.

"Права [группы] были, безусловно, нарушены вышеупомянутым судебным решением, учитывая наличие нераспределенной прибыли Укрнефтебурения по данным последней финансовой отчетности около 16 млрд грн", – говорится в заявлении JKX Oil & Gas.

Нераспределенная прибыль остается в компании как финансовые ресурсы, которые могут быть использованы как для дальнейшего развития бизнеса, так и для других целей, например выплаты долгов или инвестирования в новые проекты.

Пасишник заявил, что юристы JKX Oil & Gas готовят иски по защите нарушенных прав акционеров – как в украинские, так и международные суды.

На сайте Укрнефтебурения сообщается, что компания обжаловала судебное решение об аресте корпоративных прав.

По состоянию на 19 апреля в работе компании никаких изменений не произошло.

Компания сообщила, что у нее более 160 млн куб. м газа в подземном хранилище, а на счетах – около 1,2 млрд грн денежных средств, "большая часть из которых будет направлена на выполнение текущих налоговых обязательств и финансирование капитальных инвестиций".

"Акционеры и топ-менеджеры УНБ не понимают оснований для подобных решений, а также причин, по которым данные решения были приняты без участия компании. Руководство считает эти действия неправомерными и расценивает их как попытку завладеть активами частного бизнеса", – заявила компания.