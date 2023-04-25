Инвестиционная привлекательность Украины может оказаться под угрозой из-за вмешательства государства в частный бизнес, - СМИ

В первой половине 2022 года индекс инвестиционной привлекательности Украины снизился с 2,73 до 2,17

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Благоприятный инвестиционный климат – один из ключевых факторов экономического развития практически любой страны. Это предпосылка не только для поступления в страну финансов, но и для внедрения новых технологий, развития современного производства и многого другого. Об этом сообщает "Телеграф".

По данным исследования Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА), в первой половине 2022 года индекс инвестиционной привлекательности Украины снизился с 2,73 до 2,17. Из 102 опрошенных генеральных директоров компаний 53% оценивали инвестиционный климат в Украине как неблагоприятный, а 38% ожидали его дальнейшего ухудшения в течение года. Среди основных факторов, негативно влияющих на инвестпривлекательность, участники исследования, кроме российской агрессии, называли коррупцию и слабую судебную систему.

Неоднозначные решения властей и силовых структур по частному бизнесу только усложняют ситуацию. Примером может служить рынок частной нефтегазодобычи, утверждают журналисты.

Так, 12 апреля Служба безопасности Украины арестовала 30 газовых скважин частной компании "Укргаздобыча" и 18 млн куб м газа в подземных хранилищах компании. Добыча на этих скважинах уже прекращена.

Несколько позже появилось судебное решение об аресте корпоративных прав "Укрнефтебурения" (УНБ) и передаче ее в управление АРМА, ставшее одним из самых резонансных на газовом рынке. УНБ осуществляет добычу на Сахалинском месторождении в Харьковской области. Его запасы оцениваются в 15 млрд куб. м газа, 1,7 млн тонн конденсата и примерно столько же нефти. В последние годы компания уверенно удерживала свои позиции как один из лидеров рынка частной газодобычи в Украине и один из крупнейших налогоплательщиков в бюджет.

"Спецразрешение на разработку Сахалинского месторождения УНБ получило в 2003 и в 2004 годах. Затем последовали бесконечные суды, которые длились почти 10 лет, и только в 2010 году компания получила новую лицензию на разработку месторождения на 20 лет. И вот ДБР и Генпрокуратура открывают производство о незаконности разрешений и других документов, выданных в 2003-2004 годах. Прошло 20 лет!", – говорит директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

АРМА в качестве эффективного менеджера подобных активов уже неоднократно вызывала вопросы у делового сообщества и представителей власти. Год назад Агентство обязалось найти руководителя сети АЗС "Татнефти" в Харьковской и Полтавской областях. Все это время заправки стоят, а могли бы работать и обеспечивать прифронтовые зоны горючим. Но руководитель до сих пор не нашелся.

"АРМА создавалась по требованию западных партнеров для получения Украиной безвиза. Задачи перед АРМА стояли грандиозные. Но АРМА превратилась в очередную коррупционную кормушку, которая доказывает, что в Украине государство практически никогда не является эффективным собственником. А в случае АРМА к этому еще добавилось отсутствие профессионализма, когда чиновники не в состоянии элементарно провести конкурсы или найти эффективного руководителя на конфискованный актив. Миллиардные активы до сих пор простаивают и ждут новых менеджеров от АРМА", – говорит экономический эксперт, аналитик Борис Кушнирук.