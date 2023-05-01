В Одессе открыли инновационный центр реабилитации для военных RECOVERY, основанный Пинчуками

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В Одессе на базе госпитального отделения открыли инновационный центр реабилитации для раненых военных RECOVERY. Это уже второй центр национальной сети из 10 анонсированных, которые будут работать до конца года. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Заведение в Одессе, в котором уже более 10 лет не обновлялось оборудование, по международным стандартам. Кроме полного ремонта помещений в центре RECOVERY установили комплекс физиотерапевтического оборудования, инновационное оборудование для физической реабилитации с виртуальной реальностью, обеспечивающее обратную связь с пациентом.

"Мы с моей женой Еленой хотим построить самые современные реабилитационные центры по всей стране. Это самая важная задача. Потому что наши герои и героини рискуют, отдают за нас самое ценное. Для нас честь помогать им восстанавливаться после ранений. Уникальность созданных нами центров прежде всего в тех специалистах, которые у них работают, ведь оборудование в их руках становится эффективным. Без энтузиастов, без людей, у которых горят глаза, это будет просто куча железа. Врачи также чувствуют, что они на фронте. Больницы, центры — это их окопы", — отметил он. основатель проекта Виктор Пинчук во время посещения первого дня работы реабилитационного центра.

В одесском центре RECOVERY благодаря современному комплексу тренажеров и аппаратов реабилитации смогут восстанавливаться военнослужащие с различными травмами, в том числе ранениями, полученными в результате взрывов.

Самой распространенной среди пролеченных нами раненых военнослужащих является именно взрывная политравма, с повреждениями сразу многих систем и органов, нередко с травматическими ампутациями конечностей. При таких ранениях чрезвычайно важную роль играет ранняя, послеострая и долговременная мультидисциплинарная реабилитация. Именно благодаря современному реабилитационному и физиотерапевтическому оборудованию центра RECOVERY, реабилитационная помощь нашим защитникам стала максимально эффективной. А они достойны лучшего. От имени всех наших пациентов благодарим Виктора и Елену Пинчуков за возможность получить качественную и своевременную реабилитационную помощь", — отметила Елена Футрук, начальник государственного клинического учреждения, где построен одесский центр Recovery.

Основная цель проекта — развитие реабилитационного направления медицинской помощи военным в Украине. Проектом предусмотрено: создание национальной сети реабилитационных центров для тяжелораненых, международные образовательные программы для специалистов-реабилитологов, сложное протезирование военных за рубежом в тех случаях, когда это невозможно в Украине, а также предоставление качественной реабилитации военным в частных партнерских клиниках.

Напомним, ранее 14 марта 2023 года заработал первый центр реабилитации национальной сети RECOVERY в Днепре.

В текущем году национальная сеть инновационных реабилитационных центров RECOVERY будет включать 10 центров на базе государственных медицинских учреждений в Винницкой, Днепропетровской (2 центра), Киевской, Львовской, Одесской (2 центра), Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях. Более 11 000 пациентов в год смогут получить реабилитационную помощь в центрах RECOVERY.