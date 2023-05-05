Конкурс на должность главы АРМА: некоторые участники используют грязные технологии против конкурентов

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Сейчас внимание общества приковано к АРМА – органу, управляющему огромным количеством арестованных активов. Это многомиллиардные активы как в Украине, так и за ее пределами, передает УНИАН.

Елена Дума, кандидат на должность председателя АРМА, обличитель коррупции, в интервью "Дело" отметила особую роль агентства, которая заключается в том, что орган начинает работать как только есть событие преступления: разыскивает, помогает наложить арест и делает все, чтобы имущество было сохранено, не потеряло своей стоимости и приносило доход через управление или реализацию.

"За 30 лет независимости Украины украдено, выведено за границу, незаконно присвоено, продано-перепродано, реорганизовано или специально обанкротлено, продано по низким ценам многомиллиардные активы", — считает кандидат на должность председателя АРМА Елена Дума.

Юристка уверена, что агентство работает непрозрачно и что деятельность АРМА сейчас приводит к недополучению государством многомиллионных доходов.

Особенно в военные времена роль АРМА трудно переоценить, поэтому оно в конце концов должно получить достойного и независимого руководителя, поскольку уже более двух лет его возглавляет временно и. о. председателя, что, является нарушением законодательства.

Елена Дума имеет опыт борьбы и необходимые профессиональные навыки для создания действительно прозрачного, независимого и эффективного органа для борьбы как с внутренним, так и с внешним врагом для возврата активов государству.

31 марта прошел конкурс на должность председателя АРМА. В нем приняла участие и Елена Дума. Стоит отметить, что результаты кандидатки ошеломили присутствующих: ей удалось без всякой ошибки пройти тест за рекордно короткое время – 10 минут.

Дума считает, что конкурс был проведен на европейском уровне, но, к сожалению, не все кандидаты пока ведут добродетельную борьбу и используют грязные технологии против более успешных кандидатов.

"Цель такой войны – выбить из конкурентной среды любыми методами, создать у членов конкурсной комиссии впечатление о моем несоответствии или недобропорядочности", – уверена Елена Дума.

Но, в отличие от оппонентов, Елена Дума собирается достойно, законно, честно ответить оппонентам.

"Я не позволю поносить мое имя, но, конечно, опровергну всю распространенную информацию", – отмечает обличительница коррупции.