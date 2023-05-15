Shell Mobility в Україні приєдналась до руху HeForShe

Shell Mobility в Україні підтримала глобальний рух солідарності за гендерну рівність HeForShe від ООН Жінки. Таким чином, компанія стала першим міжнародним енергетичним підприємством в Україні, яке офіційно задекларувало готовність досягти прогресу у питаннях гендерної рівності та виконання Цілей сталого розвитку ООН.

"Гендерна рівність — це про шлях до високих соціальних і економічних стандартів. Це ознака прогресивного бізнесу. Моє особисте прагнення як бізнес-лідера — формування в нашій компанії різноманітної й гендерно збалансованої команди, яка надає можливості як жінкам, так і чоловікам для подальшого розвитку на основі навичок, знань і здібностей, але не статі. У нашій місцевій управлінській команді керівні посади посідають вже 50% жінок. Я безмежно радий, що Shell стала частиною чудової ініціативи HeForShe", — зазначив генеральний директор Shell в Україні Петер Керекдярто.

2021 року Shell в Україні підписала Принципи розширення прав і можливостей жінок, ініційовані Глобальним договором ООН та ООН Жінки, а 2020 року стала членом Глобального договору ООН.

"За поточними розрахунками, у світі гендерна рівність на робочому місці та економічна гендерна рівність не будуть досягнуті до 2095 року. Ми не можемо чекати так довго. Саме тому дуже раді, що Shell Mobility приєдналася до нашої спільноти розбудови гендерної рівності і підтримала рух HeForShe. Недискримінаційне та інклюзивне робоче середовище, що просуває рівні можливості для жінок і чоловіків, є необхідною умовою успіху та сталого розвитку будь-якої організації. ООН Жінки в Україні готові підтримувати приватні компанії, які відстоюють гендерну рівність на робочому місці, на ринку та у суспільстві", — зауважила представниця ООН Жінки в Україні Сабін Фрейзер Гюнеш.

"У Shell Mobility в Україні ми готові ділитися своїм досвідом і практичними порадами щодо створення корпоративної культури, у якій дотримуються і втілюються в реальність такі цінності, як довіра, прозорість, командна робота, професіоналізм, а також принципи чесності й поваги до людей", — додає Петер Керекдярто. При цьому в Shell зберігається гендерний баланс за всіма соціальними параметрами, а кожен співробітник має рівні можливості. Компанія завжди прагне підтримувати жінок у професійному розвитку та вдосконаленні лідерських якостей. Із 2022 року Shell Ukraine також запустила довгострокову програму наставництва для своїх співробітників, щоб посприяти їхньому професійному розвитку. Половина із десяти співробітників, які отримали допомогу, — це жінки.

Довідково:

Shell — глобальна група енергетичних і нафтохімічних компаній, яка діє в понад 70 країнах, а загальний штат становить 93 000 працівників. Shell використовує найсучасніші технології й інноваційний підхід у всіх напрямах діяльності з метою забезпечення сталого майбутнього. Компанія також інвестує в розвиток енергетики (зокрема низьковуглецевої, а також у вітрову й сонячну) та нові види пального для транспорту (серед них — удосконалене біопальне й водень).

Shell Mobility вийшла на український ринок 2007 року. Нині мережа АЗС Shell нараховує 132 станції по всій Україні. У компанії працює близько 1 600 осіб. Shell пропонує клієнтам високоякісні нафтопродукти, включно з пальним Shell V-Power, дизельним пальним та зрідженим вуглеводневим газом (ЗВГ), а також широкий асортимент супутніх товарів, зокрема смачну їжу й напої.

ООН Жінки — структурний підрозділ ООН, що зосереджує свої зусилля на досягненні гендерної рівності й розширенні прав та можливостей жінок; він заснований для покращення реалізації потреб жінок і дівчат у всьому світі.