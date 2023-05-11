Упрощенная процедура выплат пенсий за границей: в Минреинтеграции раскрыли детали

По данным Минреинтеграции, украинские пенсионеры, проживающие за границей, могут возобновить пенсионные выплаты и открыть счета в банке дистанционно при помощи отправки определенных документов и видеоверификации.

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Украинские пенсионеры, временно прибывающие за границей, смогут подать заявление о выплате пенсии или денежной помощи удаленно с использованием электронной подписи. Об этом в четверг, 11 мая сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

По информации ведомства, правительство упростило механизм выплат денежных пособий и пенсий для украинцев, проживающих за границей.

Как подать электронное заявление на получение пенсии

Заявление о выплате или изменении способа выплаты пенсии или финансовой помощи можно подать удаленно. Также сообщается о возможности возобновить без приезда в Украину пенсии, выплата которой была прекращена в период военного положения, путем отправки соответствующего заявления по почте.

Украинцы, проживающие за границей могут подать электронное заявление через учреждения уполномоченных банков с использованием средств квалифицированной электронной подписи, а также могут удаленно открыть счет без необходимости личного посещения банка.

Без визита в отделение банка украинцы могут открыть на официальном сайте или в мобильном приложении финансового учреждения платежную карту. Для открытия такого счета идентификация будет проводиться путем видеоверификации.

Возобновление пенсионных выплат

Для возобновления пенсионных выплат, которые были прекращены в период военного положения, граждане Украины должны отправить по почте соответствующее заявление с копиями документов о получении временной защиты или статуса беженца, а также указать информацию о регистрации места временного проживания/пребывания за границей (с обязательным переводом), заверенные нотариально или дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины.

Выплата пенсий за границей

Начисление пенсий для выехавших за границу украинцев будет осуществляться путем международных переводов, которые будет осуществлять "Укрпочта".

Стоит отметить, что здесь речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан за рубежом, которые получали пенсию в Украине в наличной форме.

Указано, что данная категория пенсионеров может возобновить получение пенсионных выплат путем отправки заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины.

Напомним, на днях стало известно, что некоторым категориям пенсионеров в июле повысят пенсии почти на 20%.

Также, 11 мая на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ) опубликовали приказ о проверке получателей социальных выплат специалистами Министерства финансов и Пенсионного фонда Украины.