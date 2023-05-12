Большие зарплаты менеджерам и дизайн для 30 АЗС: как Сергей Корецкий планирует "спасать Укрнафту", — СМИ

По информации журналистов, финансовый план предприятия вызвал недоумение у экспертов.

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В ноябре 2022 года экс-руководитель сети АЗС WOG Сергей Корецкий возглавил только что национализированное ПАО "Укрнафта" и пришел в компанию в качестве этакого антикризисного менеджера. Но весь план развития государственного предприятия свелся к очередному росту расходов на управление — на полмиллиарда гривен, а также еще 2,5 миллиарда на улучшение работы 30 АЗС (всего в компании их 450). Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет политический эксперт Михаил Шнайдер, передает "Телеграф".

По его словам, детальный анализ представленного финансового плана вызывает удивление. Вместо снижения расходов на административные цели, что актуально и в мирное время, Сергей Корецкий почему-то предлагает увеличить их на 507 миллионов гривен – до 2 млрд 456 млн грн. Возможным объяснением этому является тот факт, что управление — это, в том числе, и зарплаты руководства.

"Как сообщали СМИ, Корецкий зарабатывает почти 45 тысяч долларов в месяц в Укрнафте и столько же — в Укртатнафте! Другие "топы" получают от 10 до 19 тысяч долларов в месяц", — отмечает эксперт.

В материале говорится, что еще столько же – 2,5 млрд грн, планируется потратить на принадлежащие компании АЗС, и действительно, это довольно-таки большие средства. По словам экспертов, только на закупку горючего для каждой заправки нужно 1,5 млн грн, но план "Укрнафты" предусматривает инвестиции в 2,5 млрд грн только для 30 АЗС из 450, которые есть у компании. То есть речь идет о более чем 80 миллионах гривен на каждую заправку или чуть больше 2 млн долларов. В то время как строительство одной заправки стоит около полумиллиона долларов.

"Сравните – на ремонты зданий в 2023 году выделят 280 миллионов. На ремонты оборудования – 228 миллионов. А только на управление Укрнафтой – 2,5 миллиарда! Выходит, что во время войны, Укрнафта вкладывается не в восстановление единого перерабатывающего завода, не в поставки для армии, не в энергетическую независимость. А только в…три десятка АЗС и зарплаты. Но финальное "да" финансовому плану еще должен сказать Кабмин. Но нужно понимать, что не будет горючего – армия просто остановится", — напоминает о важности предприятия для войны, что продолжается, эксперт.

Впрочем, окончательное слово, говорится в материале, на этот план имеют правительство и Министерство обороны, которое на время военного положения выступает управляющим "Укрнафтой".