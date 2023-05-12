Манифест несгибаемых МАМ

Агентство VIVID brand content hub совместно с общественной организацией "Фонд Маша" создали манифест ко Дню матери в поддержку проекта #Несокрушимая Мама.

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Цель манифеста – выразить благодарность украинским матерям за их мужество и безусловную любовь, которую они проявляют даже в сверхсложных жизненных условиях. А также привлечь внимание к важной миссии – возвращение пострадавших от войны мам в нормальную жизнь.

В видео манифеста вошли реальные кадры жизни матерей, во время войны оказавшихся в разных жизненных обстоятельствах. Озвучила манифест украинская телеведущая, общественная деятельница и основательница "Фонда Маша" Маша Ефросинина.

Сегодня как никогда важно, чтобы у украинской женщины были силы на возрождение Украины! Наша цель – собрать 600 000 грн, которые пойдут на проект #Несокрушимая Мама, оказывающая психологическую помощь женщинам и их детям, пострадавшим от войны. Организаторы проекта призывают всех украинцев их поддержать донатом .

Маша Ефросинина: "Каждый раз, когда я приезжаю в лагерь проекта "Несокрушимая мама", слышу истории наших женщин, от которых волосы становятся дыбом. Словом, никогда не сдаются! И наша задача – помочь им не погубить веру, не сойти с ума от горя потерь, вернуть смысл жизни, когда он, кажется, потерян уже навсегда (это не хороший оборот, это факт!) уже более 1500 женщин и детей. И мы не имеем права останавливаться!"

"Фонд Маша" – общественная организация, основанная в 2020 году Машей Ефросининой и Оксаной Нечипоренко. "Фонд Маша" созданий для продвижения общественного противодействия любому виду насилия и помощи пострадавшим женщинам и детям воспитания в украинском обществе нулевой толерантности к домашнему насилию. Во время войны "Фонд Маша" оказывает гуманитарную и психологическую помощь женщинам и детям. В июне 2022 года Фонд запустил проект "Несокрушимая мама" – уникальную программу психоэмоциональной стабилизации женщин и детей, пострадавших от войны, специально разработанную профессионалами в области психотерапии и посттравматических синдромов. Миссия Фонда – возрождение и поддержка украинок для возрождения Украины.