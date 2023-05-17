Идеальная тональная основа для сухой кожи: что обязательно учитывать

Люди с сухой кожей могут столкнуться со многими проблемами, в частности с ощущением стянутости, покраснением, шелушением, растрескиванием. Им нужно тщательно ухаживать за кожей и уделять особое внимание ее интенсивному увлажнению. Нанесение макияжа на сухую кожу должно не навредить вашему лицу и не оставлять дискомфортных ощущений. Выбор тональной основы в таком случае очень важен. Однако, как определить, какой продукт подойдет именно вам и что обязательно стоит учитывать при выборе косметического средства для создания идеального тона? Предлагаем разбираться вместе в этой статье.

Читайте состав тональной основы

Для ухода за сухой кожей важно подобрать тональный крем, который не будет придавать ей еще больше сухости, а взамен будет питать клетки и стимулировать процессы восстановления. Для этого стоит исследовать составляющие выбранного продукта. Важно, чтобы косметическое средство не содержало агрессивных компонентов, а было обогащено натуральными составляющими, полезными для кожи. Конечно, сложно найти время на такое основательное исследование формул средств, поэтому рекомендуем выбирать в интернет-магазинах премиальную продукцию.

EVA Premium представляет перечень тональной косметики проверенных производителей. Например, сыворотка-основа для лица Clinique Even Better Clinical на 86 % состоит из компонентов, которые направлены на улучшение состояния кожи, а не только на визуальный эффект. В составе средства есть гиалуроновая кислота, которая насыщает кожу влагой и удерживает ее внутри, а также оксид цинка, витамины Е и С, масло жожоба и растительные экстракты. К тому же средство создает плотное сатиновое покрытие, которое маскирует мелкие недостатки и делает тон ровным. Подобным эффектом обладают и BB-кремы, изобретенные корейскими бьюти-мастерами, ведь эти средства сочетают функции ухаживающего крема и декоративной косметики. А это очень удобно, если у вас кожа, которая нуждается в дополнительном увлажнении.

Попробуйте тональный флюид

Для сухой кожи рекомендуется избегать плотных матовых тональных средств, поскольку они могут сделать кожу еще суше. Поэтому лучше выбирать сияющее покрытие на водной основе. Флюиды для матирования кожи имеют легкую консистенцию, поэтому с помощью такого средства можно создать максимально натуральное покрытие. Слишком плотное покрытие может подчеркивать сухие участки и шелушения, а не маскировать. Поэтому невесомый эффект от нанесения флюида может спасти вас от плохого макияжа.

Не пренебрегайте праймером

Если случилось так, что вы никак не можете подобрать комфортную тональную основу для вашей сухой кожи, а очередной флакон выбрасывать жалко, у нас есть вариант, как выйти из этой ситуации. Всегда наносите под тональный крем праймер с увлажняющими свойствами.

Clarins SOS Primer увлажняет в течение 24 часов, содержит экстракт водорослей, песчаной лилии, листьев зеленого чая, поэтому делает кожу шелковистой, гладкой и предотвращает появление раздражений.

Estee Lauder Double Wear Instant Fix — удобный продукт 2 в 1, который содержит увлажняющий праймер и консилер для точечного скрытия недостатков. Мгновенное увлажнение и шелковистая кожа с безупречным тоном — вот эффект после нанесения этого средства.

Праймер создаст покрытие, которое послужит базой для любого тонального крема или пудры.

Правильное использование тональной основы для сухой кожи имеет много преимуществ. Вы можете даже улучшить ее состояние, уменьшив появление сухих пятен с помощью одного средства, если оно имеет сбалансированную и эффективную формулу. Также важно правильно наносить выбранную вами тональную косметику. Визажисты советуют наносить на сухую кожу лица тональную основу влажным спонжем-каплей. Однако перед созданием макияжа всегда сначала увлажняйте кожу. Не стоит забывать, что правильные ежедневные бьюти-ритуалы на основе очищения и ухода с помощью сыворотки и крема помогут вашей сухой коже лучше реагировать на декоративные средства и хорошо выглядеть.