Проукраинская позиция WhiteBIT как одного из крупных игроков в криптоиндустрии многим мешает, – Владимир Носов

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Украинский IT-рынок один из немногих, который в условиях полномасштабной войны не только сохранил устойчивость, но также демонстрирует рост. Для врага – это неприятные новости, ведь IT-компании среди крупнейших донаторов Украины. Так считает основатель и СЭО одной из крупнейших криптовалютных бирж в Европе WhiteBIT Владимир Носов, на днях получивший отличие "При содействии войску" от Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

По мнению Владимира, после победы именно высокие технологии, особенно в финтехсекторе, будут основой экономического восстановления и стремительного развития Украины.

Как криптобизнес поддерживает государство и кто заинтересован в уничтожении репутации крупных донаторов Украины? Об этом и не только в эксклюзивном интервью для Фокуса.

– Еще несколько лет назад криптоиндустрия была темным лесом для широкой общественности. Но сейчас мы видим, что интерес к цифровым активам растет, в том числе среди украинцев. Вместе с тем, в публичной плоскости появляется много недоверия и сомнений. Касательно криптовалют в целом и для отдельных игроков этого рынка в частности. Как WhiteBIT относится к этому?

– Опасаться того, чего не понимаешь, – нормально. Именно в этой плоскости лежит большинство мифов о блокчейне и криптоактивах. Главная причина – недостаточный уровень осведомленности. Их часто подхватывают представители общественности, пока не до конца понимающие, что на самом деле такое крипта и как она работает. Но тогда возникает встречный вопрос: почему государственные регуляторы параллельно критике крипт занимаются внедрением национальных цифровых валют?

Следует всегда разграничить конкретные факты и вбросы, целью которых является распространение недоверия. Обычно речь идет именно об вбросах, без фактического подкрепления.

Навесить ярлык проще, чем разобраться и сделать выводы. WhiteBIT со своей стороны делает все, чтобы бороться не с последствиями, а с первоисточником проблемы. Для этого вводим бесплатные образовательные программы и курсы по блокчейну.

Когда я только начал работать в криптоиндустрии, качественная информация об этой отрасли была труднодоступна. Туда шли только энтузиасты или люди, вдохновленные примером своих знакомых, которым на крипте удалось быстро приумножить капитал. Приходилось тратить много времени, чтобы просто понять, как все устроено. В современных реалиях такого барьера уже нет. Наблюдается положительная тенденция, рост интереса людей. Как вы справедливо отметили, в Украине тоже.

– Перед Украиной сейчас стоят вызовы исторического масштаба. Освобождение оккупированных территорий, спасение если не уничтоженной, то ощутимо "поврежденной" войной экономики. Где здесь место блокчейна? По вашему мнению, тот популяризующий WhiteBIT продукт актуален для украинцев?

– Мы предлагаем не просто продукт. Блокчейн – это новейшие способности. Перефразирую ваш вопрос. Как вам кажется, новые возможности сейчас актуальны для Украины?

Украина сейчас способна показать всему миру широкие преимущества от внедрения блокчейной технологии в совершенно разных сферах – как в бизнесе, так и в государственном секторе. Для обретения максимальной прозрачности, для повышения скорости процессов и уменьшения себестоимости многих задач. Также отдельно именно криптофандрейзинг может стать ключевым плацдармом для восстановления Украины, потому что, например, донаты в крипте уже показали свою эффективность. Мгновенный перевод крупных сумм на нужды армии. Простая процедура конвертирования. Для многих украинцев криптоактивы также стали способом сберечь свои сбережения при выезде с оккупированных территорий и в условиях нестабильности фиатной валюты.

В рамках партнерства с официальной платформой UNITED24 компания WhiteBIT через криптопроцессинговый сервис Whitepay создала возможность принимать донаты на нужды Украины в большинстве валют мира и более 100 криптовалютах. Только за три недели полномасштабной войны криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов. Также по глобальному индексу от Chainalysis за 2022 год Украина вошла в топ-3 мировых лидеров по использованию виртуальных активов. Это убедительный показатель того, что интерес к криптоактивам есть. Сейчас важно превратить его в глобальное превосходство на уровне государства. Уверен, что Украина вполне может претендовать на роль одного из ключевых цифровых хабов Европы. Пока это вопрос времени и законодательной базы.

– Но есть и другая сторона медали. В десятку лидеров по использованию криптоактивов входит и россия. К тому же, российские олигархи используют криптовалюту, чтобы обходить санкции и отмывать средства. Какие ваши мнения на этот счет?

– Я не могу отвечать за всех игроков индустрии, но могу ясно объяснить позицию WhiteBIT. С первых дней полномасштабного вторжения до сих пор она категорична и прозрачна. Мы порвали любые связи с рынком рф.

Еще в первые дни после полномасштабного вторжения WhiteBIT закрыла возможность регистрации для пользователей из россии, ввела дополнительные проверки транзакций, которые могут быть связаны с россией, отменила пары с рублем и заблокировала депозиты и вывод рублей. Мы сразу объявили об этом публично и призываем к этому других игроков индустрии.

Но для многих бирж нейтралитет по вопросу сотрудничества с россией остается комфортным. Такой пассивностью сейчас и пользуются те, кто хочет вывести активы в обход санкций. Кроме того, все понимают: те же российские олигархи – это люди с возможностями, часто позволяющими им обойти систему.

– А как насчет обвинения непосредственно биржи WhiteBIT? В соцсетях можно увидеть сомнительные упреки в адрес компании и вас как основателя и СЕО.

– На самом деле, ответ прост и совершенно однозначен: на правовом, техническом и идеологическом уровнях WhiteBIT придерживается безопасности, прозрачности, открытости и честности. Это наша ответственность перед клиентами и перед самими собой.

Мы технически сделали невозможными любые операции, связанные с россией, и неукоснительно выполняем все нормы AML-комплаенса для выявления и мониторинга деятельности по отмыванию денег в крипто и фиатных операциях. И как прозрачный бизнес мы всегда сотрудничаем с правоохранительными и судебными органами. Те, кто в теме, тоже об этом знают и понимают.

Как руководитель бизнеса с первых дней после блокировки рынка РФ я почувствовал большое давление на нашу компанию. Но когда есть факты, не вижу логики отвечать на упреки. Я всегда открыт к диалогу. Есть конкретные вопросы – спрашивайте.

Кроме того, чтобы оценить информацию, которую сейчас распространяют по WhiteBIT, следует обратить внимание, кем была начата эта информационная кампания, кем поддержана. Тогда можно увидеть всю цепочку событий.

Я допускаю, что публичная проукраинская позиция WhiteBIT как одного из крупных игроков в криптоиндустрии и донаторов Украины может кому-то мешать. Информационная война сосредоточена не только на топ-чиновниках и политиках Украины. За год мы видели много попыток обесценить работу ведущих украинских фондов, волонтеров и бизнеса, системно поддерживающего Вооруженные Силы. Но мы знали о таких рисках, когда заявляли: "WhiteBIT стоит вместе с Украиной". Поэтому неудивительно, что интенсивность критики WhiteBIT растет равномерно с объемами поддержки, которую мы оказываем Украине.

– По вашему мнению, есть способы свести на нет попытки использования крипты для отмывания средств или других противоправных операций? Ведь децентрализация – одна из ключевых характеристик блокчейн-технологий. Собственно, поэтому цифровые активы так популярны.

– Преимущества блокчейна и связанные с ними риски – субъективная история. Любые новые технологии привлекают к себе определенный круг недобросовестных игроков. Или, прямо скажем, мошенников. Но это не проблема блокчейна. Это проблема общества и участников рынка.

WhiteBIT активно сотрудничает с Crystal Blockchain, Chainalysis и Visa Cybersource, которые обеспечивают полное понимание каждой транзакции, высокий уровень соответствия бирже стандартам законодательства о борьбе с отмыванием денег и противодействии любым мошенническим схемам. Также HAPI Labs – один из последних подключенных нами операторов, команда топовых блокчейн-аналитиков, занимающихся идентификацией подозрительных активов и отслеживанием путей их перемещения. Также сотрудничаем с правоохранительными органами Украины. С нашей поддержкой было расследовано и раскрыто более 1500 уголовных дел, некоторые в процессе расследования.

Это говорит о том, что по желанию можно создать серьезный барьер любым противоправным операциям с криптой. И это говорит о стабильности принципов биржи, о защите клиентов и еще раз о четкой проукраинской позиции.

– Возвращаясь к состоянию украинской экономики. Как вы считаете, как бизнесмена с очевидно новаторским мышлением – есть шанс, что в 2023 году положение украинского бизнеса улучшится?

– Положительная динамика по сравнению с прошлым годом уже наблюдается. Видел статистику, что ожидаемый показатель оборотов бизнеса в 2023-м должен увеличиться более чем на 10%. Почти половина представителей украинского бизнеса ожидают увеличения оборотов в 2023 году. Принимая во внимание масштабы войны, это неплохой прогноз.

После победы потребуются нестандартные решения: акцент на цифровизации и развитии информационных технологий. Яркий пример – Сингапур. Размером из Киева за 30 лет он превратился из страны с ограниченными ресурсами в одну из самых богатых экономик мира.

Украина в последние несколько лет демонстрирует высокий интерес в новых технологиях и не менее высокую динамику их внедрения. Для нас – это конкурентная среда. По результатам Global Skill Report 2022 Украина вошла в десятку стран мира в рейтинге технологических навыков. Украинский IT-рынок даже во время полномасштабной войны показал рост на 23% в прошлом году и сохраняет устойчивость. Это исторический шанс для мощного развития Украины в этой сфере, а также развития блокчейн-технологий, их популяризации среди украинцев. Его нельзя игнорировать.

– То есть должны инвестировать в подготовку как можно большего количества IT-специалистов?

– Как один из вариантов. На самом деле, мы уже это делаем, как я сказал ранее, ведь четко осознаем перспективу.

В рамках проекта "Дія. Цифрова освіта" WhiteBIT вместе с партнерами по индустрии в феврале запустили бесплатный курс по криптограмотности. Он позволяет овладеть блокчейном на уровне, достаточном для удачного старта в этой области. Более 100 часов актуальной теоретической информации и практики. И это только начало.

Могу также смело говорить, что мы реализовали одну из важнейших составляющих Меморандума о сотрудничестве между WhiteBIT и Киево-Могилянской Академией. Стартовал набор на первую в Украине и Восточной Европе сертификатную программу "Блокчейн технологии" для магистров. Студенты получат знания о криптографии в блокчейн-технологиях, smart-контрактах, технических инструментах регуляции криптовалют на рынке. Это то, чем наша команда невероятно гордится, ведь наша миссия – сделать технологию будущего доступной. Кроме того, уже начались реставрационные работы одного из корпусов Могилянки для качественного обучения IT-специалистов. Это тоже часть нашего сотрудничества.

– Известно, что кроме Минцифры вы также сотрудничали с МИД. Это сотрудничество продолжается?

– Она продолжается, и в рамках действующего сотрудничества с МИДом мы сейчас готовим некоторые обновления. О них совсем скоро сообщим публично.

Еще в апреле 2022 года между WhiteBIT и МИДом был подписан Меморандум. Если коротко – мы предложили свои технологические и организационные возможности МИД для помощи консульской службе Украины за границей, чтобы поддерживать наших граждан.

WhiteBITтакже поддерживает Антикризисный центр МИД и круглосуточный call-центр, консультирующий наших граждан в разных уголках мира. Обеспечиваем поддержку технической оснастки мобильных групп МИД и воплощаем принцип цифровой безбарьерности.

В итоге есть результат: бизнес и государство совместно помогают украинцам, которые вынуждены бежать от войны. Это важно, это нужно, и мы не могли бы этого сделать, если бы не сотрудничали с органами государственной власти.

– WhiteBIT стабильно фигурирует среди крупных криптодонаторов Украины. На днях вы лично, Владимир, получили высокое отличие от Главнокомандующего ВСУ "За содействие войску" . За что именно вы ее получили и планировали ли, что благотворительная деятельность WhiteBIT приобретет такие масштабы?

– Сейчас поддерживать Украину – это мировой тренд. Но WhiteBIT начала помогать гражданскому населению Украины с первых дней полномасштабного вторжения, когда никто еще не знал, как будет развиваться ситуация. Наша команда начала делать то, что могла в тех условиях. Не глядя на репутационные бонусы.

Владимир Носов

К сожалению, я не могу вдаваться в детали всей помощи, которую мы оказываем Силам обороны Украины. Скажу так: всего мы передали на нужды украинской армии и гражданских людей помощи на сумму более 400 млн гривен собственных средств.

Награда Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, почетный нагрудный знак "За содействие войску" – это большая честь для меня и повод гордиться для всей команды WhiteBIT. Награда такого ранга – высшая награда, которую может получить гражданский человек. Это еще один пример того, как в Украине сейчас бизнес, государство и армия работают бок о бок. Потому что все мы понимаем – на кону будущее страны. Украинский бизнес сегодня своим примером показывает, как важно действовать, помогать, верить в победу и бороться.

– Масштабы помощи действительно впечатляют. Думали ли об учреждении собственного фонда?

– WhiteBIT это, прежде всего, крупная международная компания. А наши благотворительные проекты – только одно из направлений работы. Поэтому действительно есть острая потребность в систематизации информации о гуманитарной, образовательной и благотворительной деятельности на одной площадке.

На самом деле я давно думал о собственном фонде, чтобы таким образом разграничить в публичной плоскости бизнес и благотворительность. Также работа фонда позволит больше систематизировать оказание помощи людям. Сейчас идет работа в этом направлении.

– Турбулентность в конце 2022 года действительно повлияла на рынок так сильно, как считается? Нуждается ли криптоиндустрия внешней регулировки?

– Традиционные финансовые рынки за время своего существования пережили не один подобный кризис. Более того, эти кризисы были причиной масштабных финансовых потрясений, из-за которых пострадали миллионы людей. Великая депрессия, потерянное десятилетие, кризис Судного дня и т.д.

В марте мы стали свидетелями масштабного банкопада в США. Банкротство Silicon Valley Bank, работавшее на рынке Штатов 40 лет, вместе с ним упало SVB и еще несколько мелких банков. В общей сложности за несколько дней произошло падение традиционных финансовых структур. По сравнению с этим падение всем известной биржи в конце 2022 года.эхо грома среди реального землетрясения.

В свое время под вопрос ставилась целесообразность самого существования фондового или инвестиционного рынков, которые, как мы знаем, сегодня являются важной составляющей мировой экономики. Что было бы с миром, если бы тогда под давлением структурные элементы традиционного финансового мира перестали существовать? Говорили бы мы сегодня о прогрессе и развитии человечества? Вряд ли.

Я соглашаюсь с тем, что криптовалютный рынок нуждается в четких правилах регулирования и четких правилах игры. Они должны быть унифицированными. Но что немаловажно, такие правила должны отвечать интересам всех участников криптопроцесса: государства, криптобирж, регуляторов, майнеров, пользователей. Без всяких перекосов. Такие условия будут способствовать развитию индустрии и свести к минимуму риски турбулентностей. Потому что хотим мы того или нет, но блокчейн-технологии – это уже наше настоящее, а биткоин – новое золото.