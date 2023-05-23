Як Enhance Development вдосконалює будівельні проєкти в Україні під час війни

Розвиток ринку нерухомості України через війну на якийсь час завмер та попри все ожив і почав модернізуватися. Професіонали навіть в умовах сьогодення впроваджують загально світові тенденцій у своїй роботі: новітні технології, дизайнерські та архітектурні рішення, скорочення часу на зведення об'єктів.

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Чому зміни у сфері – це челендж

Майбутній мешканець хоче безпечне, комфортне, сучасне житло, екологічне та ергономічне. Робота по створенню такої оселі вимагає швидких темпів, адже величезна кількість людей свої домівки просто втратила.

Девелопери, які прагнуть прискоритися і йти в ногу зі світом, натикаються на низку перешкод: необізнаність з інноваціями, ресурси та ризики, пов'язані з їх впровадженням, вирішення питань з владою тощо.

Все це заважає відійти від типових, часто незручних та недосконалих будівель, хоч економклас це, хоч преміум.

"Наша ціль – здоровий компроміс між створенням проєктів для ідеального міста, яким би ми хотіли бачити Київ, та економічною доцільністю їх реалізації в цілому. Принципи усвідомленого підходу до будівництва дозволяють пропонувати клієнтам простір з відмінними характеристиками по справедливій ціні".

Сергій Шинкаренко, експерт у сфері девелопменту, маркетингу та управління проєктами, СЕО компанії Enhance Development

За унікальними проєктами – майбутнє

Enhance Development має 5 основних принципів, які допомагають компанії рухатися вперед та впроваджувати новітні розробки. Перший з них – втілювати в життя унікальні проєкти, що відповідають чітким характеристикам.

Унікальна архітектура

Форми та конструкції забудови мають відображати її особливості, "душу", відрізняти від інших. Розробка виняткового дизайну, будинок це, офіс чи торговий центр, наша пристрасть.

Наразі ми втілюємо в життя один з таких проєктів у колаборації з архітекторами та дизайнерами студії Octo-bureau, що мають досвід навчання та роботи у Європі.

Орієнтуймося на найкращих! Проєкти, що є відображенням тих змін, які ми прагнемо бачити в нашій країні:

1.Центр обчислювальної техніки та науки університету Бостона. Будівля "без копалин" від Канадської студії KPMB Architects вражає: тут використано геотермальну систему опалення замкнутого циклу, сонячні батареї та оптимізовану систему затінення.

Центр обчислювальної техніки та науки університету Бостона Будівля від Канадської студії KPMB Architects вражає

2.Візуалізація Великого театру Ічан у Китаї від Open Architecture. Театр, площею 70 000 м², розмістять на стикові річки Янцзи та її притоку. Архітектура будівлі матиме "форму води".

Великий театр Ічан у Китаї матиме форму води Візуалізація Великого театру Ічан у Китаї

3.Зелений офіс CD Projekt від компанії "Сканська" у Варшаві. Як вам дерев'яна конструкція терас, зелені насадження на фасадах та рекреаційна зона на даху? Захоплює!

Зелений офіс майбутнього у Польщі Зелений офіс CD Projekt у Варшаві

Унікальні інженерні рішення

Новітні інженерні досягнення – це комфорт, екологічність, ергономічність, а ще, що важливо, економія.

Для забезпечення багатоповерхових будинків одного зі своїх ЖК опаленням та гарячою водою ми плануємо використовувати теплові насоси.

Це допоможе зменшити негативний вплив на навколишнє середовище, знизити витрати на енергопостачання та економити на комуналці.

Унікальні технології

Саме вони допомагають підвищити якість та ефективність будівництва та виграти час, щоб люди могли швидше переїхати в нові домівки.

Зазвичай від зведення котловану до введення будинку в експлуатацію проходить не менше 2-3 років. Опорні конструкції, що розробляються в цехах, і, як лего, збираються на будмайданчиках, дозволяють скоротити цей термін до 1-2 років, тобто – на 40%!

Унікальний сервіс

Сервіс має бути преміальним: саме з таким підходом ми беремося за управління кожного зі своїх проєктів.

Це і забезпечення планування, і контроль бюджету, і якість виконання, і завершення робіт згідно з графіком, і взаємодія зі сторонніми підрядниками, допомога в зменшенні витрат, мінімізація ризиків.

Втілення найсміливіших ідей можливе завдяки команді професіоналів, її досвіду, знанню ринку, надійним партнерам та постачальникам.

Ми в Enhance Development впевнені, саме нетипові рішення – це необхідний крок вперед. Такі проєкти здатні задовольнити клієнта та сформувати унікальну цінову пропозицію на девелоперському ринкові країни.

Фото проєктів взяті звідси — Telegram-канал "Формат А:1" Урбаністика, архітектура, суспільство.