В Полтавской области мужчина застрелил троих и подорвал себя гранатой

Одним из убитых, по данным журналистов, оказался бывший мэр города Лохвица Вячеслав Демчук. Преступление, вероятно, произошло на почве бытового конфликта, поскольку стрелок целенаправленно заходил в дома жертв, не трогая прохожих.

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В Полтавской области мужчина застрелил трех человек из ружья и сам подорвал себя гранатой. Сообщение в полицию поступило около 14.00, 21 мая. Об этом сообщают в Нацполиции Полтавской области.

Сообщается, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Начальник Главуправления полиции Полтавщины Евгений Рогачев рассказал, что, по предварительной информации, местный 53-летний мужчина в трех домохозяйствах застрелил двух мужчин 67 и 47 лет, а потом убил 63-летнюю соседку из гладкоствольного оружия, после чего вернулся к себе домой и подорвал себя гранатой.

Местные СМИ, в частности Telegram-канал "Свободный", ссылаясь на собственные источники, сообщает, что 47-летний убитый – это Вячеслав Демчук, городской голова города Лохвица в 2010-2015 годах.

Мужчина работал директором в местном спортивно-техническом клубе Общества содействия обороне Украины. В 2020 году пытался переизбраться на пост городского головы.

Также сообщается, что преступление произошло из-за бытового конфликта. А стрелок целенаправленно заходил в дома жертв, не трогая прохожих, которые были рядом на улице.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам ч. 2 статьи 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Черниговской области задержали троих подозреваемых в убийстве супружеской пары и их четырехлетнего ребенка. Супруги поехали покупать авто и перестали выходить на связь.