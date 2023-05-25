Развод во время войны: какие невероятные схемы придумывают пары при разделе имущества, — адвокат

Люди женятся и разводятся, несмотря на войну в стране. И если со свадьбой все понятно, то расторжение брака, особенно если женщина находится с детьми за рубежом, может стать настоящей проблемой. Поговорили с адвокатом, партнером юридической компании Arzinger Наталией Горбаль об алиментах, разделе имущества и зарубежных счетах.

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"Недавно у меня был важный кейс: женщина с ребенком находятся за границей, есть решение о взыскании алиментов с бывшего мужа, но государственная исполнительная служба отказывается пересылать деньги за границу. Стоит отметить, что моя клиентка получила официальный статус временной защиты на территории ЕС, следовательно, она легально открыла зарубежный счет. Но исполнители не хотят отправлять средства на ребенка, потому что для них это связано с определенными дополнительными процедурами, которых они пытаются избежать", — рассказывает в комментарии Фокусу Наталия Горбаль, адвокат и партнер юридической компании Arzinger.

Полномасштабная война и вынужденный выезд части украинского населения за границу из-за боевых действий подсветили многие проблемы, которые существовали и до этого, но не решались годами. Теперь на них стали обращать больше внимания. Пересылка алиментов за границу – одна из таких ситуаций.

Национальный банк Украины еще в мае прошлого года урегулировал вопрос с выплатой алиментов за границу, но исполнительная служба продолжает использовать отговорки.

"Конечно, мы нашли выход из ситуации именно в этом случае — мать женщины, которая осталась в Украине, открыла счет в национальной валюте в банке в Украине, реквизиты передали исполнительной службе, и средства начали приходить", — объясняет адвокат.

Наталия Горбаль

Но это лишь точечное решение проблемы, которая остается актуальной для граждан за границей.

О взыскании алиментов

По словам Наталии Горбаль, разводиться даже во время пребывания за границей сегодня не является такой уж сложной задачей. Адвокаты так же представляют клиентов, находящихся на территории других стран, судебные заседания проводятся в формате видеоконференций.

"Все происходит очень быстро", — уверяет эксперт.

Впрочем, ситуация меняется, когда есть дополнительные требования, кроме развода. К примеру, если истец одновременно обращается еще и с требованием об определении места жительства совместного ребенка. В случаях, когда речь идет о более сложных судебных процессах, физическое пребывание женщины за границей не позволяет ей быть полноценно вовлеченной в судебное дело, подчеркивает Горбаль.

"Если рассмотреть ситуацию, когда у мужчины нет желания выплачивать алименты на основании решения суда, то законодателем предусмотрен достаточно четкий алгоритм действий, чтобы побудить отца ребенка выполнять такое судебное решение, а исполнителям предоставлены широкие полномочия в этих вопросах. Речь идет и о розыске плательщика алиментов, и о других действиях, таких как внесение лица в реестр должников, временный запрет на выезд из страны, наложение ареста на имущество и т. д. Но, к сожалению, само по себе это не делается, всем нужно заниматься. И если женщина находится за границей, то у нее в стране должен быть представитель, который сможет это проконтролировать", — рассказывает адвокат.

Впрочем, отмечает она, для женщины все эти вопросы могут быть настолько обременительными, что она решает не добиваться выплаты алиментов, а просто забыть о них.

Разводы и налоги

Еще одна тема, которая только приобретает свою актуальность, — вопрос налогов при разделе имущества во время развода или после него, особенно когда женщина находится за границей, продолжает Горбаль.

В марте 2023 года Верховная Рада приняла законопроект 8131, который внедряет международный стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах, а также вносит изменения в Налоговый кодекс Украины.

"Прежде всего, изменения касаются юридических лиц, но косвенно они влияют и на физических лиц — граждан Украины, находящихся за границей. Этот закон возлагает обязанность на финансовые учреждения передавать информацию о счетах за границу и наоборот — из-за границы в Украину", — рассказывает Горбаль.

Какое это имеет отношение к разводам? По словам собеседницы Фокуса, это касается случаев, когда во время развода и раздела имущества один из партнеров хочет отдать другому его долю в общем имуществе деньгами. Например, мужчина стремится оставить себе все активы, но он соглашается выплатить находящейся за рубежом жене компенсацию.

"Здесь может возникнуть целый ряд вопросов, в том числе на какой именно счет женщина будет получать такие деньги и на основании чего? Будет ли она получать средства в период брака или уже после его расторжения?" — комментирует эксперт.

Сегодня также распространены случаи, когда супруги, чтобы скрыть настоящую цель — раздел имущества, придумывают разные схемы во избежание уплаты налогов. Вместо реальных договоров, предназначенных для урегулирования вопроса распределения имущества и предусмотренных законом, в последнее время встречается такое явление как заключение договора займа между супругами, объясняет Горбаль.

"По этому договору тот из супругов, кто должен получить свою долю в общем имуществе деньгами, якобы в прошлом "одолжил" средства своему мужу или жене, и теперь тот "отдает" долг. И это все ради того, чтобы избежать уплаты налогов и/ или скрыть настоящую цель, которую стремятся достичь супруги, особенно, учитывая внедренный международный стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах (CRS), но здесь может возникнуть вопрос о подтверждении факта, что у супругов, предоставивших деньги в долг, они были в реальности. Думаю, что налоговики об этом уже начинают думать", — добавляет адвокат.